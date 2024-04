Gossip

Vincenzo Chianese | 7 Aprile 2024

Uomini e donne

Secondo alcuni utenti del web, a distanza di un anno dalla loro scelta a Uomini e Donne, Lavinia e Alessio si sarebbero lasciati.

Scoppia un’altra coppia di Uomini e Donne?

Esattamente un anno fa abbiamo assistito alla scelta di Lavina Mauro a Uomini e Donne, che come sappiamo ha deciso di lasciare il dating show insieme ad Alessio Corvino. Da quel momento i due hanno dato il via alla loro storia d’amore, venendo supportati e sostenuti da migliaia di fan. Col passare del tempo la coppia si è anche mostrata sui social complice, affiatata e innamorata e non sono mancate anche diverse dediche. Tuttavia da qualche tempo si mormora che la Mauro e Corvino siano in crisi. Di recente infatti i due ex protagonisti del programma di Maria De Filippi hanno smesso di mostrarsi insieme, alimentando i sospetti del web. Ma non solo.

Come i fan ben sanno, proprio in questi giorni la coppia ha festeggiato il primo anniversario di fidanzamento. Tuttavia sui social non è arrivato alcun post celebrativo e a quel punto i più hanno iniziato a ipotizzare che Lavinia e Alessio si siano lasciati. Ma non solo. Come ha fatto notare qualcuno, anche la domenica di Pasqua i due non erano insieme e così l’ipotesi di una crisi si è fatta sempre più insistente.

Attualmente però i due ex volti di Uomini e Donne non sono ancora intervenuti per commentare o smentire la presunta rottura. Non è da escludere però che nei prossimi giorni Lavinia e Alessio possano fare chiarezza sulla situazione.

Solo qualche mese fa intanto la coppia aveva parlato della possibilità di partecipare a Temptation Island. L’ex tronista in merito aveva così affermato: “Se non ci fosse realmente un motivo non riuscirei ad andare. Mi piace guardarlo ma, comunque, farei fatica a guardare il mio ragazzo dall’altra parte. Non si tratta di fiducia ma, non so, non mi ci vedo”.