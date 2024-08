Poche ore fa è stata annunciata la terza coppia della nuova edizione di Temptation Island, quella formata da Mirco e Giulia. Non tutti sanno però che proprio quest’ultima è stata un’ex aspirante Miss Italia.

Il retroscena su Giulia di Temptation Island

Mancano soltanto pochi giorni alla partenza ufficiale della nuova edizione di Temptation Island e attualmente in Sardegna si stanno svolgendo le registrazioni del reality show. Sui social nel frattempo gli account del programma stanno iniziando a svelare le coppie che partiranno per un viaggio nei sentimenti e anche stavolta ne vedremo di belle. Proprio questa mattina sono stato annunciati due nuovi protagonisti della trasmissione: Mirco e Giulia, fidanzati da ben 9 anni.

A scrivere alla redazione del reality è stata proprio lei, che nella clip di presentazione afferma: “Ho scritto io a Temptation perché nell’ultimo anno, da quando siamo venuti a stare nella casa nuova, le cose sono un po’ cambiate. Questo rapporto si è spento, non mi sento più apprezzata e valorizzata. Ci sono stati dei litigi nell’ultimo anno e lui mi ha addirittura mandata via di casa. Sono stata via anche recentemente una settimana e lui non mi ha mai cercata. Sono sempre io che torno qui a casa sua”.

In queste ore intanto la coppia protagonista di Temptation Island ha già attirato l’attenzione del web e poco fa è arrivata una prima segnalazione. Come riporta la pagina Very Inutil People, che ha ricevuto un messaggio da una fan, Giulia è un’ex aspirante Miss Italia. La fidanzata di Mirco ha infatti partecipato al celebre concorso di bellezza nel 2019, tuttavia quell’anno a essere eletta reginetta fu Carolina Stramare.

Il pubblico intanto attende con ansia di scoprire cosa accadrà durante il percorso di Mirco e Giulia all’interno del due villaggi in Sardegna e di certo non mancheanno i colpi di scena.