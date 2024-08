Dopo la fine dell’esperienza da tronista, in queste settimane si è parlato di un possibile ritorno di Ida Platano a Uomini e Donne. Tuttavia nelle ultime ore una mossa social dell’ex Dama ha spiazzato il web.

La mossa social di Ida Platano

In questi mesi si è molto parlato di Ida Platano. Come sappiamo quest’anno l’ex Dama del Trono Over di Uomini e Donne ha deciso di rimettersi in gioco ed è così salita sul trono per cercare la potenziale anima gemella. Le cose tuttavia non sono andate come previsto e così Ida è stata costretta a lasciare il dating show di Maria De Filippi da sola e con il cuore spezzato per via di quanto accaduto con Mario Cusitore.

Dopo la fine del suo percorso però si è iniziato a parlare di un possibile ritorno in studio per la Platano. Secondo le indiscrezioni infatti l’ex Dama sarebbe potuta tonare nel parterre dell’Over, con grande gioia di tutti i fan. Ma non solo. Si è anche parlato di un nuovo possibile faccia a faccia tra Ida e Mario, che ormai da mesi hanno interrotto la loro frequentazione. Oggi nel mentre si terrà la registrazione della prima puntata della nuova edizione del dating show e il pubblico si chiede già cosa accadrà. In attesa di scoprirlo però qualcosa ha attirato l’attenzione del web.

Una mossa social di Ida Platano infatti ha lasciato tutti senza parole e ha fatto ipotizzare ai più che l’ex Dama potrebbe non tornare a Uomini e Donne. La celebre protagonista del Trono Over a poche ore dalla registrazione si è infatti mostrata a letto con quello che sembrerebbe essere un pigiama. A quel punto qualcuno ha insinuato che Ida non tornerà in studio e che al momento dunque sia a casa sua.

Attualmente non sappiamo se davvero la Platano non prenderà più parte al programma. Non è da escludere infatti che Ida possa tornare a Uomini e Donne in occasione delle prossime puntate. Di certo però nelle ore a venire ne sapremo di più in merito.