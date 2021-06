1 Fiocco rosa per un’ex di Temptation Island

Senza dubbio in molti ricorderemo Roberta Mercurio, che come sappiamo ha partecipato alla quarta edizione di Temptation Island. All’epoca l’ex volto del reality era fidanzata con Flavio Zerella, col quale prese parte al programma targato Fascino. La relazione tra i due fece a lungo discutere il pubblico e il web, e dopo la fine della loro esperienza la coppia aveva anche iniziato a parlare di matrimonio. Tuttavia le cose non sono andate come sperato, e alcuni mesi dopo Roberta e Flavio annunciarono la separazione ufficiale. Ad oggi entrambi hanno voltato pagina, e proprio la Mercurio ha ritrovato la serenità e l’amore al fianco del calciatore Luca Caldirola.

Tutto procede a meraviglia tra i due, che solo qualche mese fa con dei post sui social hanno annunciato che a breve sarebbero diventati per la prima volta genitori di una bambina. Adesso è arrivata la lieta notizia: Roberta Mercurio ha partorito ed è diventata mamma della piccola Camilla. Queste le parole dell’ex concorrente di Temptation Island, che sui social ha annunciato la nascita della sua bambina:

“Camilla Caldirola. 22/06/2021. Ora capisco il vero senso della nostra esistenza. Il valore di ogni cosa. Grata alla vita per questo incredibile dono. Benvenuta al mondo piccola Cami, con te oggi nasce una nuova famiglia, la Nostra Famiglia. E grazie a te Amore Mio per non avermi lasciata un secondo, eri sempre lì al mio fianco e senza il tuo supporto non ce l’avrei mai fatta. Mi hai reso la donna e la mamma più felice del mondo, sei il centro del mio universo, siete la mia ragione di vita. Vi amo, immensamente”.

Non resta che fare tantissimi auguri a Roberta Mercurio e a Luca Caldirola per la nascita della loro bambina. Nel mentre alcune ore fa a svelare le prime anticipazioni della nuova edizione di Temptation Island è stato Filippo Bisciglia. Rivediamo le sue dichiarazioni.