Debora Parigi | 4 Settembre 2023

Vittoria Egidi di Temptation Island pubblica i messaggi di odio ricevuti

Nell’ultima edizione di Temptation Island andata in onda abbiamo conosciuto molte coppie e la maggior parte di loro si è lasciata dopo questa esperienza nel reality. Tra questi ci sono i romani Vittoria Egidi e Daniele De Bosis che sono arrivati all’ultima puntata e hanno lasciato il programma separati. Un mese dopo la sua conclusione hanno confermato la decisione, anche se lei si è detta sempre innamorata.

Come abbiamo visto, la fine della relazione è arrivata anche dopo un bacio che lei ha dato a un tentatore. Un tradimento quindi che è stato ovviamente preso malissimo da Daniele. Proprio questo evento, sommato anche a varie dichiarazioni di lei nel corso delle puntate, hanno portato gli spettatori a difendere lui e ad attaccare Vittoria. Il problema è che gli attacchi sono diventati anche molto pesanti con parole forti e minacce.

Ieri l’ex protagonista di Temptation Island si è sfogata sui social, postando una storia sul suo profilo Instagram. E oltre al suo commento ha anche pubblicato lo screen di un messaggio ricevuto in direct che fa veramente paura. Vittoria ha scritto:

“Dopo il programma non ho mai affrontato l’argomento, però credo sia arrivato il momento di scrivere qualcosa a riguardo. Tante persone mi hanno etichettata negativamente, ma posso capirle; riconosco io stessa, vedendomi da fuori, che in tv è apparsa la parte peggiore di me. Ho chiesto scusa, non è stato abbastanza. È vero, ho partecipato a un programma televisivo ma ad ogni modo non ho ne’ apportato ne’ levato nulla alla vita delle persone rendendomi bersaglio contro il quale sfogare le proprie frustrazioni personali accanendosi in maniera VERGOGNOSA e SPROPOSITATA. Mi fa anche sorridere che spesso e volentieri le critiche provengano da persone le quali nella vita reale conducono un’esistenza tutt’altro che limpida e onesta ahahahha!!! Vi taggherei uno per uno ma servirebbe un’ enciclopedia. Chi è senza peccato scagli la prima pietra!”

Come detto, ha pubblicato uno dei messaggi che le sono arrivati che fa venire i brividi. Questo utente le ha scritto: “Schifosa di una donnaccia, fetente, feuza, inetta, bugiarda, marcia, spero che non rimarrai mai incinta, che tuo figlio si deve vergognare di una merdaccia come te. In culo a tutte le femministe, spero ti sciolgano nell’acido”.

Frasi del genere sono inaccettabili.