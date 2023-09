Fuga d’amore per Belen Rodriguez ed Elio Lorenzoni: il primo sefie di coppia

NEWS

Debora Parigi | 4 Settembre 2023

Belen Rodriguez

Fuga d’amore Per Belen Rodriguez ed Elio Lorenzoni che sono in vacanza sulle Dolomiti pubblicando il primo selfie di coppia

Sempre più ufficiale la relazione tra Belen Rodriguez ed Elio Lorenzoni

Ormai non si nascondono più Belen Rodriguez ed Elio Lorenzoni. Dopo che si erano mostrati insieme pubblicamente a un evento di amici, mano nella mano, lei gli aveva anche dedicato un post su Instagram. Per una parte del web quel post è sembrato la risposta (a frecciatina) a Stefano De Martino e alle congratulazioni pubbliche che lui aveva fatto all’ex fidanzata Emma Marrone. Ora la showgirl (che non rivedremo alla conduzione di Tu si que vales) ha anche pubblicato il primo selfie col nuovo fidanzato.

Nelle storie del suo profilo Instagram, ha infatti messo uno scatto in compagnia di Elio mentre sono distesi sembra su un prato. Guardando le sue storie, lei si è anche dedicata un bel volo in parapendio con ovviamente un esperto di questa disciplina. E si sta molto divertendo. La coppia è in vacanza sulle Dolomiti e si tratta di una vera e propria fuga d’amore. I figli di Belen Rodriguez, infatti, sono al momento con i rispettivi padri. Il maggiore, Santiago, è con Stefano De Martino, mentre la piccola Luna Marì è con Antonino Spinalbese.

Belen ed Elio stanno soggiornando, come detto sulle Dolomiti, in uno splendido Chalet e non hanno problemi a mostrare qualcosa di questa vacanza. Anzi, ogni nuova foto rappresenta quasi una risposta a tutte le critiche che sommergono lei. Non mancano ogni giorno, sotto ai suoi post, messaggi davvero brutti in cui viene criticata come donna, madre ed ex moglie, mentre Stefano e Antonino sono difesi a spada tratta.

La Rodriguez ormai ci ha fatto il callo e ha imparato a fregarsene delle brutte frasi degli hater mostrando quindi anche una grande forza nel non farsi buttare giù da certe dichiarazioni spesso anche molto pesanti. E i suoi fan sono sempre pronti a sostenerla.