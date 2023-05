NEWS

Nicolò Figini | 3 Maggio 2023

Temptation Island

Una ex tentatrice di Temptation Island è rimasta coinvolta in un grave incidente stradale

L’incidente dell’ex volto di Temptation Island

Era il 2021 quando Carlotta Adacher partecipava a Temptation Island come tentatrice. La ragazza, infatti, ha trovato quasi subito un feeling con Alessandro Autera, il quale era andato nel programma per testare la sua relazione con Jessica Mascheroni. I due fidanzati si sono lasciati al falò di confronto e Alessandro ha iniziato una relazione con Carlotta, ma la loro storia è durata solamente qualche mese.

Carlotta, inoltre, di lì a poco ha avuto anche un flirt con l’ex tronista e corteggiatore Giulio Raselli. Oggi, però, parliamo di una notizia che non ha a che vedere con il gossip e la sua vita amorosa. L’ex tentatrice è stata coinvolta in un brutto incidente stradale. A informare i fan è stata sua sorella tramite le Stories del profilo Instagram.

Stando a quanto raccontato da Alessia, quindi, l’ex protagonista di Temptation Island ha diverse fratture scomposte al volto ed è in attesa di effettuare un’operazione:

“Carlotta ci tiene a dare un seguito al suo profilo e a tenervi aggiornati. Non smette di pensare a tutte le persone che l’hanno seguita e sostenuta. Voglio ringraziarmi di tutto l’affetto che dimostrate. Per favore non smettete di farlo, perché in questo momento c’è bisogno di supporto e calore umano. Ripeto non è in pericolo di vita, ma il percorso non sarà facile. Io sono positiva, vi terremo aggiornati”.

Anche noi di Novella 2000 non possiamo che fare un enorme in bocca al lupo a Carlotta e sperare che si rimetta al più presto. Vi terremo aggiornati. Continuate a seguirci, nel mentre, per non perdervi tante altre news.