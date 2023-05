Lazza, la verità sul TikTok virale che attacca il cantautore

NEWS

Vincenzo Chianese | 3 Maggio 2023

La verità sulla polemica che sta coinvolgendo Lazza

È di certo un periodo d’oro per Lazza. Il giovane cantante infatti, reduce dalla fortunata partecipazione al Festival di Sanremo, sta scalando le classifiche con la sua Cenere, che ormai è una vera hit. Contemporaneamente il rapper ha iniziato a girare l’Italia intera con il suo nuovo tour nei palazzetti, che ha registrato ovunque il tutto esaurito. La tournée come se non bastasse proseguirà per tutta l’estate, e si concluderà il prossimo 8 settembre con una data evento all’Ippodromo Snai San Siro di Milano. I biglietti per questo attesissimo live stanno già andando a ruba, e di certo per questa occasione non mancheranno tante sorprese.

Nel mentre però nelle ultime ore un TikTok diventato in breve virale sta lanciando una dura e diffamante accusa nei confronti di Jacopo. Nel filmato in questione vediamo un’utente affermare di aver subito dei danni alla fotocamera del suo telefono, dopo aver partecipato a uno dei concerti del cantante, che stando alle sue parole sarebbero stati causati da alcuni presunti laser utilizzati durante lo show.

In breve il TikTok ha fatto il giro del web, e non sono mancate alcune critiche verso Lazza. Tuttavia però la verità è un’altra e le cose non sono come sembrano. Noi di Novella2000.it siamo stati infatti contattati dall’ufficio stampa del rapper, che ha provveduto a chiarirci gentilmente la situazione. Come si evince dal filmato infatti non ci sono prove concrete che confermerebbero che il telefono in questione sia stato danneggiato durante il live di Jacopo. Ma non solo. Il rapper per di più non farebbe uso di determinati laser, e di conseguenza le accuse sono da ritenersi del tutto infondate e non veritiere.

Il cantante nel mentre continua a dedicarsi alla sua musica e al suo tour. A lui dunque va il nostro più grande in bocca al lupo.