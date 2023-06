NEWS

Andrea Sanna | 2 Giugno 2023

Fervono i preparativi per la nuova edizione di Temptation Island. C’è grande attesa per il programma condotto da Filippo Bisciglia e presto scopriremo chi sono le coppie che metteranno alla prova i propri sentimenti. Intanto si parla molto anche dei possibili tentatori e tentatrici che cercheranno di ostacolare il percorso di fidanzate e fidanzati ed è già emerso qualche nome.

In queste ore attraverso i social Amedeo Venza e Deianira Marzano hanno lanciato un primo scoop su Temptation Island, svelando il possibile tentatore di una delle ragazze in gioco. Si tratta di un ex concorrente del GF Vip 6. Ecco quanto si apprende: “SCOOP – Il 6 a Cagliari iniziano le riprese di Temptation. Vi diamo il nome di uno dei tentatori: Gianluca Costantino. Nei prossimi giorni gli altri nomi”.

Storia Instagram di Deianira Marzano su Temptation Island

Al momento sappiamo che si tratta di indiscrezioni e servirà attendere l’ufficialità, ma da quel che si vocifera sembra proprio che Gianluca Costantino possa fare parte dei tentatori di Temptation Island. Il ragazzo, per chi non lo ricordasse, è un personal trainer e modello, classe 1988, di Genova.

La sua prima vera apparizione non sarà a Temptation Island. Ha infatti un altro precedente al Grande Fratello Vip. Per circa 3 settimane ha fatto parlare di sé nel programma condotto da Alfonso Signorini ed è stato eliminato poi mediante il televoto. Si era parlato di un interesse per Soleil Sorge, così come su Jessica Selassié e Delia Duran. Ma effettivamente non è mai successo niente con nessuna di loro.

Ora Gianluca Costantino pare voglia riprovarci con Temptation Island. Come se la caverà nel reality show delle tentazioni. Riuscirà a mettere in crisi il rapporto di una delle fidanzate? Staremo a vedere cosa accadrà nelle prossime settimane.