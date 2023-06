Giovanni Terzi presenta Shukran: ‘Una storia di uguaglianze’

NEWS

Niccolo Maggesi | 2 Giugno 2023

Alla presenza del sindaco Giuseppe Sala e dell’Assessore alla Cultura del Comune di Milano Tommaso Sacchi, qualche giorno nel capoluogo lombrdo fa si è tenuta la presentazione del romanzo Shukran, opera di Giovanni Terzi.

Il giornalista ha lavorato a una riedizione del libro, già pubblicato nel 2016 da Piemme Edizioni e che oggi riappare in libreria con una nuova veste.

Di cosa parla Shukran

A restare immutato il suo messaggio, da leggersi in filigrana alla vicenda di Tammam Youseff, a cui il romanzo si rifà apertamente. Youseff, medico siriano, ha lavorato a stretto contatto con il luminare della cardiochirurgia Alessandro Frigiola, per la realizzazione di un ospedale a Damasco.

La vicenda professionale del medico s’interseca però con i fatti della vita privata quando il figlio di un terrorista appartenente al gruppo criminale che uccise suo fratello è portato in ospedale per un’operazione urgente.

A quel punto, nella testa e nel cuore di Tammam si profila un dissidio che almeno all’inizio sembra non dare scampo. Il medico deciderà di salvare il bambino, assecondando il suo giuramento di Ippocrate, o lo supererà restando solo la persona che è, ferita dalla brutalità con cui gli è stato portato via il fratello?

Simona Ventura e Giovanni Terzi coppia inseparabile

A illustrare l’opera al pubblico presente all’evento, carica di orgoglio per il lavoro del compagno, anche Simona Ventura. La conduttrice di Citofonare Rai 2 (da qualche ora rinnovato per la prossima stagione TV) ha sottolineato sui social la grande soddisfazione verso il progetto.

“Sono davvero tanto ma tanto orgogliosa di te”, ha scritto su Instagram. “Time is on out side”, ovvero il tempo è dalla nostra parte.

Si può dire in effetti che la vita sorrida sia alla Ventura che a Terzi. I due hanno forse rinunciato a coronare il loro amore con una cerimonia ufficiale, scherzando sul fatto di averlo già annunciato e rinviato più volte. Ciò a cui invece la coppia non rinuncerà mai è il fatto di sostenersi l’uno con l’altra.

Inseparabili dal 2018, dal 2020 hanno dato vita a diversi progetti che seguono insieme. Uno su tutti The Global News, testata online che contribuisce alla tutela dei diritti umani.