1 Un ex volto di Temptation Island vs Alessia?

Come ricorderemo lo scorso anno a partecipare all’edizione di Temptation Island condotta da Alessia Marcuzzi sono state Sofia Calesso e Carlotta Dell’Isola. Proprio quest’ultima ha fatto breccia nel cuore del web e del pubblico, al punto che poche settimane dopo ha fatto il suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip 5, diventando a tutti gli effetti una concorrente. La Calesso tuttavia non era sembrata entusiasta dell’accaduto, e così nel corso di un’intervista aveva lanciato alcune accuse non solo a Carlotta, ma anche alla stessa Alessia Marcuzzi, affermando:

“Come mai le è stata regalata tutta questa esposizione mediatica? Maria mi sembra abbia detto una volta in trasmissione “che Carlotta fosse la sua preferita” e anche per questo non credo sia casuale la sua presenza in tv. […] Carlotta conosceva Alessia Marcuzzi ancor prima del reality tramite l’ex fidanzato Facchinetti. Addirittura Carlotta dovrebbe far parte proprio della sua agenzia. Sono contenta per lei se avrà successo, anzi nei suoi confronti nn ho assolutamente nulla. Ma mi da fastidio che ad alcuni vengano date più opportunità per una questione di conoscenze. Questo non lo penso solo io ma anche altri della mia edizione, ma non hanno il coraggio di parlare”.

Naturalmente a quel punto Alessia Marcuzzi smentì le dichiarazioni di Sofia Calesso, affermando di non aver mai conosciuto Carlotta Dell’Isola prima del reality. Adesso però pare che l’ex volto di Temptation Island abbia voluto lanciare una nuova frecciatina alla conduttrice, postando sui suoi social un messaggio di un’utente che sembra parlare proprio della Marcuzzi:

“Cara Sofia Calesso. Una cosa è certa: una certa persona che sappiamo abbiamo finito di vederla in televisione per fortuna niente Temptation e niente Gf. Poveretta”.

Naturalmente in molti hanno ipotizzato che Sofia Calesso abbia voluto inviare una nuova frecciatina ad Alessia Marcuzzi, che tuttavia non ha replicato alla presunta provocazione. Nel mentre in queste ore a parlare della possibilità di partecipare alla nuova edizione di Temptation Island è stata un’ex naufraga dell’attuale edizione de L’Isola dei Famosi. Rivediamo di chi si tratta.