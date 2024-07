Nell’ultima puntata di Temptation Island è arrivato anche il falò di confronto di Jenny e Tony. Cosa è successo tra loro? Sono usciti dal programma insieme o separati? Andiamo a vedere tutto nel dettaglio.

Il falò di confronto di Jenny e Tony a Temptation Island

Ultima puntata di Temptation Island questa sera, giovedì 25 luglio, e quindi abbiamo visto tutti i falò di confronto delle coppie rimaste nel programma. Tra queste c’è anche quella formata da Jenny e Tony che hanno fatto molto parlare di loro.

Arrivati al falò quindi c’è stata un’accesa discussione. Jenny si è sfogata subito, rivelando tutte le consapevolezze prese in questo percorso. Ha ribadito il concetto che non ha più intenzione di farsi ingabbiare da qualcuno e di voler avere amici, anche uomini. Ha anche detto che non vuole fare la vita fatta fino a quel momento, anche riguardo il divertimento che era in pratica solo le serate in discoteca con lui.

Dal canto suo Tony ha risposto di essere cambiato e di aver capito che vuole stare con lei. Ha detto che gli è mancata tantissimo e che avrebbe voluto averla lì quando si divertiva con gli altri fidanzati e le tentatrici. Lei non ha ci ha creduto, convinta di essere presa in giro.

LEGGI ANCHE: Temptation Island, Matteo e Siria lasciano insieme il reality

Con l’aiuto di Filippo Bisciglia, Jenny e Tony hanno anche espresso i sentimenti reciproci. E Jenny ha anche specificato di essere molto cambiata e che la nuova lei potrebbe non piacere a lui. Tony ha risposto che avrebbe deciso lui se era così o no.

Alla fine il conduttore ha fatto la domanda di rito cioè se volessero uscire insieme o separati. Tony, dicendosi innamorato, ha detto che voleva uscire con lei. Jenny ha risposto che avrà bisogno di tempo per fidarsi nuovamente del fidanzato, ma allo stesso tempo non vuole buttare cinque anni di relazione. Non vuole smettere di essere quella che è e non vuole mettere da parte la sua dignità. Ha scelto quindi di uscire insieme.

Una nuova possibilità… tra Jenny e Tony c'è ancora un sentimento. Più forte delle nuove consapevolezze maturate a #TemptationIsland. pic.twitter.com/DX9bezokYX — Mediaset Infinity (@MedInfinityIT) July 25, 2024

Jenny e Tony concludono la loro esperienza a Temptation Island uscendo insieme dal programma.