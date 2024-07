Arriva un nuovo rumor su una coppia di quest’ultima edizione di Temptation Island. Stando al pettegolezzo due fidanzati avrebbero finto per tutto il tempo nel corso delle riprese, con un unico obiettivo. “Spera di lavorare nello spettacolo”, si apprende.

Temptation Island, una coppia ha finto? Il rumor

Ieri sera è andata in onda l’ultima puntata di Temptation Island. Filippo Bisciglia nel corso della serata ha accompagnato le coppie alla scoperta dei loro sentimenti e alla decisione finale: uscire insieme o separati? Tra i pochi a lasciare insieme il villaggio ci sono Jenny e Tony, che però secondo i rumor si sarebbero lasciati poco dopo (anche se non ne abbiamo certezza). Ma non è finita, perché è spuntata fuori un’altra segnalazione, che vi riporteremo qui a seguire.

Fidanzati dal maggio del 2019, la coppia si è messa alla prova a Temptation Island perché Jenny voleva dare una svolta alla sua vita ed essere più libera e indipendente dalle scelte e dal lavoro di Tony. Costantemente in giro per i suoi impegni, lei è sempre stata paziente, anche quando lui era circondato da altre ragazze o quando alcune di queste avevano le sue chiavi di casa. Peraltro pare ci siano state anche delle chat tra Tony e alcune ragazze, sgamate poi da Jenny.

Per tutte queste ragioni ha deciso di coinvolgere il suo fidanzato a Temptation Island. In attesa di capire se effettivamente tra i due è finita dopo il programma o stanno ancora insieme, è emerso un pettegolezzo. A riportarlo è Deianira Marzano sul suo profilo Instagram. Pare che persone vicine a Jenny e Tony abbiano fatto alcune rivelazioni:

“Persone vicine riportano che Jenny e Tony dicono che sia stato utile partecipare al programma. Soprattutto perché lei spera di poter lavorare nel mondo dello spettacolo. E a detta loro: ‘Tony si è fatto conoscere per il suo lavoro'”. Come rivelato durante le puntate di Temptation Island infatti Tony fa il deejay e sembra essere conosciuto nell’ambiente.

La storia Instagram di Deianira Marzano su Jenny e Tony di Temptation Island

Si tratta di un pettegolezzo ovviamente e pare assurdo che abbiano finto solo per emergere. È pur sempre ovvio che Temptation Island, in un modo o nell’altro, è comunque una vetrina importante. Sebbene, è giusto dire, che al primo posto ci sia l’idea di voler risolvere i problemi di coppia, anche in passato è successo che diversi protagonisti si sono fatti largo nel mondo della TV e dei social.

Chiaramente non possiamo sapere se anche per Jenny e Tony ci sarà la stessa fortuna, ma sicuramente la trasmissione li ha aiutati a capire meglio i problemi di coppia e farsi conoscere.