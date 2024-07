Dopo un lungo percorso, stasera Matteo e Siria si sono incontrati per il loro falò di confronto finale, al termine del quale hanno deciso di lasciare insieme Temptation Island.

Il falò di Matteo e Siria a Temptation Island

Stasera termina ufficialmente Temptation Island. Nel corso dell’ultima puntata abbiamo assistito ai falò di confronto finali tra le coppie ancora in gara e ovviamente non sono mancate le emozioni e i colpi di scena. A incontrarsi sono stati anche Matteo e Siria, che hanno commosso tutto il pubblico.

Il percorso dei due non è stato semplice. Proprio la giovane donna infatti ha spesso fatto notare alcune mancanze da parte del suo fidanzato, che nel mentre dal suo canto ha capito gli errori commessi negli ultimi mesi. Matteo ha dunque affermato di voler cambiare per la sua fidanzata e ha tentato in ogni modo di recuperare la relazione. A falò iniziato però è accaduto qualcosa che ha emozionato i telespettatori.

Mentre vedeva Siria arrivare al falò, Matteo è inaspettatamente scoppiato a piangere e lo stesso Filippo Bisciglia non ha potuto fare a meno di trattenere la commozione. A quel punto la coppia di Temptation Island si è riabbracciata e ha dato il via al confronto. Entrambi hanno così esposto il proprio punto di vista e poco dopo è arrivata la decisione finale.

Matteo e Siria hanno così lasciato il programma insieme, decidendo di dare una seconda chance al loro amore.