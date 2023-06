NEWS

Vincenzo Chianese | 26 Giugno 2023

Prime lacrime a Temptation Island

È finalmente partita la nuova edizione di Temptation Island, e siamo già nel vivo della prima puntata. In questi minuti stiamo facendo la conoscenza delle coppie, e ad attirare l’attenzione sono stati Gabriela e il suo fidanzato Giuseppe. I due, che hanno rispettivamente 19 e 24 anni, sono fidanzati da ben 7 anni, tuttavia da qualche mese la relazione è entrata in crisi. Lo scorso gennaio infatti Gabriela ha scoperto che il suo compagno era iscritto a un sito di incontri e a quel punto sono iniziati i problemi.

A scrivere al programma è stata proprio Gabriela, che vuole capire se la sua relazione possa avere o meno futuro. Tuttavia a pochissime ore dall’inizio della trasmissione proprio la giovane salernitana è stata convocata nel pinnettu, dove ha visto dei primi video del suo fidanzato.

Entrato nel villaggio dei fidanzati di Temptation Island, Giuseppe ha immediatamente fatto battute sulle single, scatenando la gelosia di Gabriela. Quest’ultima a quel punto ha letteralmente sbottato, scoppiando a piangere e affermando: “Comunque è un uomo di m**da, per me è già finita. Sto bast**do, sto str**zo”. Ma non è finita qui.

Poco dopo infatti Gabriela ha visto altri filmati di Giuseppe, nei quali quest’ultimo ha ammesso di non sapere se volere proseguire o meno la relazione, essendo molto indeciso. Giuseppe ha anche parlato dei problemi di coppia che da tempo hanno colpito i due, e anche stavolta non è mancata la reazione furiosa di Gabriela. Ma cosa accadrà nei prossimi giorni? Non resta che attendere per scoprirlo.