Gli amanti di Temptation Island ricorderanno senza dubbio Giada Giovanelli. La ragazza ha partecipato all’edizione del 2018 del reality show insieme al fidanzato Francesco Branco, con il quale fa coppia fissa da ben 11 anni. In queste ultime ore la Giovanelli ha fatto molto parlare di sé, poiché vittima di aggressione da parte di suo padre. A raccontare il fatto è stata proprio lei, che ha mostrato le foto dell’accaduto.

“Ecco mio padre”, ha esordito Giada Giovanelli, sui social, mostrando il volto tumefatto. La stessa ha poi raccontato, a grandi linee, quanto successo:

“Prima che vengo fraintesa, è la prima volta che accade ma a volte le parole fanno più male. Non mi ha mai fatto mancare niente ma questo non giustifica certe cose. E come ho detto prima, mi sono rotta il c….”