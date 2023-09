Temptation Island, Giuseppe chiede a Gabriela di sposarlo a Uomini e Donne

NEWS

Debora Parigi | 12 Settembre 2023

Temptation Island Uomini e donne

Proposta di matrimonio a Uomini e donne tra i due ex di Temptation Island

Nella puntata di oggi, martedì 12 settembre, di Uomini e donne sono stati ospiti Giuseppe e Gabriela direttamente da Temptation Island. I due, ricordiamo, avevano avuto un primo falò molto forte alla fine del quale si erano lasciati. Poi entrambi avevano detto di stare male e avevano avuto un altro confronto.

In questo secondo falò lui aveva chiesto perdono a lei, le aveva fatto anche delle promesse importanti per il presente e per il futuro. Lei aveva detto di essere ancora molto innamorata e quindi si sono baciati e hanno scelto di stare ancora insieme.

Come detto, nella puntata di oggi di Uomini e donne sono stati ospiti per parlare un po’ della loro situazione. Ma poi è successa una cosa inaspettata che non avevamo saputo dalle anticipazioni. Probabilmente la redazione aveva chiesto al pubblico di non far uscire la notizia.

In pratica, poco dopo il loro ingresso, Giuseppe ha chiesto di poter uscire e andare in bagno. Tutti sono rimasti un po’ sorpresi. Intanto Maria ha detto a Gabriela che c’era un video per lei. Si è trattato di un video con le foto di lei e Giuseppe insieme e la voce di lui che raccontava questo loro amore. Alla fine lui è rientrato in studio, si è messo di fronte a lei e si è inginocchiato. Subito ha tirato fuori un anello e ha chiesto a Gabriela di sposarlo.

Una proposta che Gabriela proprio non si aspettava! State guardando la puntata di #UominieDonne su Canale 5? 💍 pic.twitter.com/qQD4o4Fc6m — Uomini e Donne (@uominiedonne) September 12, 2023

Lei ha ovviamente risposto di sì, sorpresa e tra le lacrime per la gioia. Tra il pubblico erano presenti anche le sorelle. Sono partiti gli applausi e anche molta commozione tra i presenti. Insomma non ci aspettavamo tutto questo, anche perché dalle anticipazioni non era uscita questa notizia sui due ex di Temptation Island.

Facciamo i nostri più sinceri auguri a Giuseppe e Gabriela per il loro futuro insieme e che sia pieno di felicità.