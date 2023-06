Chi è Gabriela Chieffo di Temptation Island 2023? Instagram

NEWS

Nicolò Figini | 30 Giugno 2023

Chi è

Gabriela Chieffo e il fidanzato Giuseppe Ferrara prendono parte a Temptation Island nell’edizione che ha inizio il 26 giugno 2023. Al momento non sappiamo quale saranno le loro sorti, ma nel mentre possiamo andare a scoprire qualcosa in più sulla concorrente del reality.

Chi è Gabriela Chieffo

Nome e Cognome: Gabriela Chieffo

Data di nascita: Gabriela è del 2004

Luogo di Nascita: Milano

Età: Gabriela 19 anni

Altezza: informazione non disponibile

Peso: informazione non disponibile

Segno zodiacale: informazione non disponibile

Professione: estetista

Figli: non hanno figli

Tatuaggi: Gabriela ha qualche tatuaggio

Profilo Instagram: @gabry_giuseppe

Gabriela Chieffo età e biografia

Chi è Gabriela Chieffo di Temptation Island 2023? La concorrente sembra essere nata a Milano nel 2004. Di conseguenza la sua età è di 19 anni. Non sappiamo quale sia la sua altezza o il suo peso.

Che lavoro fa? Lavora come estetista. Non abbiamo idea di quale sia il suo percorso di studi o da chi sia composta la sua famiglia.

Passiamo, adesso, alla vita privata…

Vita privata

Della vita privata di Gabriela Chieffo, concorrente di Temptation Island 2023, sappiamo che è fidanzata con Giuseppe Ferrara da 7 anni.

Nel video di presentazione su Witty ha parlato di una relazione incatenante. Lei ha rinunciato alla famiglia, agli amici e alla scuola per seguirlo.

A quanto pare a Giuseppe dava fastidio, in passato, anche il solo fatto che lei uscisse a prendere il pane.

La crisi arriva nel 2023 quando Gabriela scopra che Giuseppe si è iscritto a una chat di incontri. Per tale ragione ha chiamato Temptation Island.

Dove seguire Gabriela Chieffo di Temptation Island: Instagram e social

Per quanto riguarda dove seguire Gabriela Chieffo sui social, possiamo affermare che con Giuseppe ha un profilo di coppia.

Al momento, però, è privato per non spoilerare che cosa accadrà a Temptation Island 2023.

Sappiamo che hanno anche una pagina su Facebook, anche questa è condivisa.

Gabriela Chieffo a Temptation Island 2023

A chiamare Temptation Island 2023 è stata proprio Gabriela Chieffo perché ha scoperta dei tradimenti da parte del fidanzato Giuseppe:

“Ho lasciato amici e scuola perché a lui dava fastidio anche se andavo a prendere il pane da sola. A gennaio 2023 ho scoperto che lui si era iscritto di nascosto a un sito di incontri.

Però per sbaglio, il cretino, dà il mio numero di telefono e mi arriva un messaggio su WhatsApp: ‘Ciao, ma stasera ci dobbiamo vedere?’. Ma poi sei scemo, si faceva chiamare American Boy e sa appena l’italiano”.

In questi giorni è già arrivata una prima segnalazione su Gabriela e Giuseppe. A riportarla è Deianira Marzano, che ha condiviso il messaggio di un’utente che sembrerebbe conoscere la coppia.

Stando alle parole della persona in questione, pare che i due siano in ottimi rapporti. Ma non solo. La ragazza che ha scritto alla Marzano accusa la coppia di partecipare al programma con il solo scopo di ottenere visibilità.

Dove si trova il villaggio di Temptation Island e quando è stato girato nel 2023? La location è quella dell’Is Morus Relais e le registrazioni sono avvenute nelle prime settimane di giugno.

Qualcuno si può anche chiedere quanto dura una puntata di Temptation Island 2023 e la risposta è dalle 21:30 all’una del mattino.

Le coppie di Temptation Island 2023

Vediamo, ora, le sette coppie che fanno parte della nuova edizione di Temptation Island nel 2023:

Il conduttore, ancora una volta, è Filippo Bisciglia. Tra i tentatori, invece, troviamo anche due ex volti di Uomini e Donne. Stiamo parlando di Davide Schiavon e Andrea Della Cioppa.

Il percorso di Gabriela Chiefo a Temptation Island 2023

Gabriela Chieffo comincia il suo percorso a Temptation Island 2023 con il fidanzato Giuseppe Ferrara il 26 giugno. Ad oggi non possiamo ancora dire come andranno le cose tra loro. Bisognerà aspettare il falò di confronto.

1° puntata: Giuseppe si mostra subito molto aperto verso le single del programma, lamentandosi della loro scarsa intraprendenza.

Si avvicina a Roberta una ragazza anche lei di Napoli. Giuseppe già al primo falò ha diversi video da far vedere alla sua fidanzata Gabriela.

2° puntata: IN AGGIORNAMENTO