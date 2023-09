Temptation Island, Greta Rossetti a casa dell’ex fidanzato: lei rompe il silenzio e fa chiarezza

Gossip

Debora Parigi | 13 Settembre 2023

Temptation Island

L’ex tentatrice di Temptation Island a casa dell’ex fidanzato

Proprio lunedì, a Uomini e donne, sono stati ospiti Greta Rossetti e Mirko Brunetti, in particolare per un confronto di lui con l’ex fidanzata Perla che è arrivata in studio col nuovo fidanzato Igor (ex tentatore di Temptation Island). Questa puntata era stata registrata a fine agosto, ma poco è cambiato da quel giorno, poiché i quattro protagonisti sono ancora due coppie molto affiatate.

Proprio perché sappiamo che Greta e Mirko stanno ancora insieme e sono, a loro dire, felicissimi, alcuni video hanno fatto venire dei dubbi ad alcuni utenti. Come qualcuno ha segnalato alla pagina Instagram Very Inutil People, la Rossetti si trovava nei giorni scorsi a casa dell’ex fidanzato.

In pratica l’ex tentatrice di Temptation Island è stata per 4 anni con un ragazzo che gioca a calcio. E questo ragazzo si è trasferito di recente in Emilia Romagna, a Carpi per la precisione, per la sua carriera calcistica. E a quanto pare Greta in alcune storie che ha pubblicato secondo gli utenti sarebbe stata a casa del suo ex.

Per dimostrare questa teoria, la pagina Instagram che sta molto dietro al gossip e alle dinamiche televisive ha ricevuto gli screen degli ultimi video di Greta Rossetti e quelli di questo calciatore. E viene fatto notare come il letto e i comodini siano gli stessi in entrambi i video.

Uscita la notizia, Greta è subito intervenuta confermando appunto che era davvero a casa dell’ex fidanzato Pierluigi. Ma ha aggiunto che non ha nulla da nascondere e che fa tutto alla luce del sole. Infatti ha anche detto che Mirko sapeva tutto. Ha inoltre fatto sapere che lei ha un bellissimo rapporto con tutti i suoi ex. E proprio con questo ha un’azienda e due cani in comune. Quindi si sentono spesso e si vedono ogni volta che possono.