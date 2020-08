Temptation Island incendio: dopo lo spiacevole evento, ci sono degli sviluppi su ciò che è realmente successo. La notizia di un incendio divampato ieri nel villaggio di Temptation Island si è diffusa a macchia d’olio sul web e ha allarmato i fan. Come avevamo già anticipato, sul luogo del rogo era stata trovata una lettera minatoria. Il suo contenuto, però, è stato rivelato solo oggi: “Se non cacciate il direttore toccherà ai vostri familiari“.

A parlare dell’accaduto, dunque, è ora proprio il direttore del villaggio Gianluca Loi e lo ha fatto a L’Unione Sarda, che si era già occupata della notizia. Ecco quanto riportato dall’imprenditore:

“Ce l’hanno come me, mi sembra piuttosto chiaro, ma io non ho nulla da rimproverarmi: non so chi sia riuscito ad arrivare a commettere un gesto così grave. Solo le persone ignoranti agiscono in questo modo. Questo attentato non ci impedirà di portare avanti la stagione: continueremo a lavorare come abbiamo fatto sin da quando abbiamo aperto per garantire la migliore vacanza possibile ai nostri clienti.”