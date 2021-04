1 Quando inizia Temptation Island?

Come ogni estate che si rispetti l’appuntamento con Temptation Island è ormai immancabile e attesissimo dai telespettatori. Il programma, prodotto in Italia dalla Fascino, tornerà presto in onda su Canale 5, ancor prima di quanto possiate immaginare. Almeno stando a quanto raccolto in queste ultime ore da Dagospia.

Il portare guidato da Roberto D’Agostino, nella rubrica A Lume di Candela, realizzata da Giuseppe Candela, ha infatti rivelato che a fine giugno è previsto il ritorno del reality delle tentazioni. A timone di conduzione ritroveremo Filippo Bisciglia, ma in base a quanto emerso si tratterà della versione Nip e non mista (con i Vip) come si era pensato inizialmente:

“Che estate sarebbe senza le corna pop-trash di Temptation Island? Il reality prodotto da Fascino tornerà in onda su Canale 5 da fine giugno e lo farà con l’edizione condotta da Filippo Bisciglia. Le coppie non saranno già note al grande pubblico e non ci sarà nemmeno un mix con gli sconosciuti, l’edizione vedrà sei coppie “nip” alle prese con il loro viaggio nei sentimenti”.

E la versione dei vip di Temptation Island condotta da Alessia Marcuzzi, invece? Ecco cosa riporta Dagospia a riguardo: “In bilico l’edizione vip prevista a settembre con la conduzione di Alessia Marcuzzi”.

Pare quindi che al momento per Temptation Island è prevista solo la versione Nip, che vedremo su Canale 5 da fine giugno. Per i Vip, invece, sarà più complicato, ma non sono esclusi cambi di rotta. Staremo a vedere.

E sempre a proposito di Temptation, Filippo Bisciglia due giorni fa ha rivelato dei curiosi retroscena sul reality show…