Nelle prossime puntate di Temptation Island il pubblico potrebbe vedere Lino in lacrime: ecco cosa è emerso in queste ore

Stando a quanto è emerso nelle ultime ore, sembrerebbe che nelle prossime puntate di Temptation Island vedremo Lino in lacrime.

Lino torna a Temptation Island

Due dei protagonisti assoluti di questa edizione di Temptation Island sono Lino Giuliano e Alessia Pascarella. La coppia, insieme da diversi anni, ha appassionato tutto il pubblico con il suo viaggio nei sentimenti, che nel corso della quarta puntata ha lasciato tutti col fiato sospeso. Dopo aver visto ulteriori video del suo compagno infatti Alessia ha deciso di chiudere la sua storia e ha chiesto così un nuovo falò di confronto anticipato. Dopo l’ennesimo rifiuto, Giuliano è stato però costretto a incontrare la Pascarella, che nel frattempo ha minacciato di abbandonare la trasmissione.

Nel corso del faccia a faccia, che fin da subito si è fatto infuocato, i due hanno deciso di mettere un punto alla loro relazione e si sono così detti addio. Ma non è finita qui. Poco dopo Lino ha deciso di incontrare la tentatrice Maika e ha lasciato con lei il villaggio. Tuttavia i colpi di scena non sono finiti qui. Filippo Bisciglia infatti ha annunciato che il viaggio nei sentimenti della coppia non è affatto giunto al termine.

Pare infatti che Lino abbia chiesto un nuovo falò di confronto ad Alessia, che con ogni probabilità vedremo in onda mercoledì sera su Canale 5. Nel mentre in queste ore sui social sono emerse alcune voci di corridoio che stanno già facendo discutere. Stando a quanto rivela Deianira Marzano infatti pare che nelle prossime puntate del reality show il pubblico vedrà Lino in lacrime.

Ma cosa sarà accaduto dunque e perché Giuliano avrà chiesto un nuovo falò alla Pascarella? Non resta che attendere per scoprirlo. Appuntamento con le ultime due puntate di questa edizione a mercoledì 24 e giovedì 25 luglio, come sempre su Canale 5.