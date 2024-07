Stasera a Temptation Island Lino dopo aver chiuso la sua relazione con Alessia, ha incontrato la tentatrice Maika e le ha chiesto di uscire con lui. Ma cosa sarà successo dopo?

Temptation Island: Lino chiede a Maika di uscire insieme

Temptation Island non smette di riservarci delle sorprese! Stasera a essere grandi protagonisti sono stati Alessia e Lino. Da tempo fidanzati, lei ha voluto metterlo alla prova perché ormai seccata dai suoi comportamenti. Fin da subito la fidanzata si è detta contrariata da quanto visto da parte del suo fidanzato e ha chiesto un falò di confronto. Lino però fino a stasera ha sempre rifiutati, tanto che si è arrivati fino a cinque richieste!

Stufa dei comportamenti di Lino, Alessia gli ha mandato un video registrato dal telefono di Filippo Bisciglia. Solo così il fidanzato di Temptation Island ha deciso di incontrarla, assicurandosi però prima che la tentatrice Maika l’avrebbe aspettato. Dopo l’acceso faccia a faccia in spiaggia, Alessia ha deciso di troncare con il suo fidanzato e senza nemmeno salutarlo è andata via.

E Lino che ha fatto? Dal racconto di Temptation Island sappiamo che il ragazzo è andato a incontrare la tentatrice Maika. I due dopo aver parlato un po’ hanno deciso di andare via insieme dal programma, come potete vedere da questo video. Lui le ha chiesto se se la sentisse di intraprendere questa conoscenza e lei ha confermato.

Ma a quanto pare non è finita qui! Le sorprese a Temptation Island non finiscono mai. Filippo Bisciglia per quanto abbia precisato che Lino abbia deciso di uscire con la tentatrice Maika, ha fatto presente che “il viaggio nei sentimenti per Lino e Alessia non è ancora finito”. Dunque pare ci siano delle altre novità. Cosa avrà voluto dirci? Il conduttore ha ammesso che presto scopriremo tutto! E l’attesa e curiosità aumentano…