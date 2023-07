Chi sono Ale e Federico di Temptation Island? Età e Instagram

NEWS

Debora Parigi | 10 Luglio 2023

Chi è

Conosciamo meglio chi sono Ale e Federico, coppia che ha deciso di partecipare a Temptation Island nel 2023, quindi la loro storia, la vita privata e la biografia di entrambi.

Chi sono Ale e Federico

Nome e Cognome: Alessia e Federico

Data di nascita: informazione non disonibile

Luogo di Nascita: Trieste

Età: entrambi 31 anni

Altezza: informazione non disponibile

Peso: informazione non disponibile

Segno zodiacale: informazione non disponibile

Professione: Ale è receptionist e Federico è programmatore

Figli: non hanno figli

Tatuaggi: nessuno visibile

Profilo Instagram: informazione non disponibile

Ale e Federico età e biografia

Chi sono Ale e Federico che partecipano come coppia a Temptation Island? Conosciamoli meglio attraverso la loro biografia. Lei si chiama Alessia, ha 31 anni di età ed è di Trieste. Non conosciamo la sua data di nascita esatta, quindi nemmeno il suo segno zodiacale, l’altezza e il peso. Parlando di tatuaggi non sembra averne sul suo corpo.

Per quanto riguarda Federico, anche lui ha 31 anni di età ed è di Trieste. Anche nel suo caso non conosciamo la data di nascita esatta, il segno zodiacale, l’altezza e il peso. Anche lui non sembra avere tatuaggi visibili.

Vita privata

Ale e Federico di Tempation Island 2023 stanno insieme da 3 anni e convivono a Trieste dal 2021. Ma sulla loro vita privata prima di mettersi insieme non abbiamo informazioni. Non sappiamo quindi se lei ha avuto un fidanzato e lui una fidanzata in passato.

Che lavoro fanno Ale e Federico di Temptation Island? Sono due persone che non fanno parte del mondo dello spettacolo e non hanno avuto, a quanto pare, esperienze passate in TV.

Ale lavora come receptionist presso il porto di Trieste. Federico, invece, fa il programmatore.

Dove seguire Ale e Federico: Instagram e social

Per quanto riguarda i social di Ale e Federico, non possiamo al momento segnalarvi niente. Sicuramente hanno entrambi un profilo Instagram, però fino a quanto non si conclude Tempatation Island, i loro account sono disattivati.

Ale e Federico a Temptation Island 2023

Ale e Federico stanno insieme da tre anni e convivono a Trieste dal 2021. A scrivere a Temptation Island è lei perché vorrebbe delle cose che lui invece non vuole. Lei infatti vuole sposarsi a tutti i costi, mentre lui no. Nel video di presentazione ha infatti detto:

“Ho scritto io a questo programma perché sono stanca del mio fidanzato. Vorrei maggiori certezze. Ho 31 anni, vorrei un matrimonio, una famiglia, ma Federico non mi dà nessuna stabilità”.

Come detto, diversa è la versione di Federico: “Sostanzialmente, il problema è che la mia visione del futuro è completamente diversa dalla sua”. Ed è proprio per questo motivo che secondo Alessia Temptation Island è la loro ultima occasione: “Questa è la nostra ultima occasione, o ci sposiamo o ci lasciamo”. Lui però non riesce a immaginare la possibilità di una fine della loro storia.

