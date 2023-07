Chi è Lollo Di Curzio di Temptation Island 2023? Instagram

NEWS

Andrea Sanna | 11 Luglio 2023

Chi è

Si chiama Lorenzo (Lollo) Di Curzio ed è uno dei tentatori di Temptation Island 2023. Il ragazzo si è avvicinato ad Alessia Ligotti, fidanzata di Federico. Ma cosa sappiamo su di lui? Ecco tutte le news e curiosità sul suo conto: dall’età all’altezza, la vita privata, la carriera e dove seguirlo su Instagram e social.

Chi è Lollo Di Curzio

Nome e Cognome: Lorenzo Di Curzio (noto Lollo)

Data di nascita: 31 gennaio 1997

Luogo di nascita: Roma

Età: 27 anni

Segno zodiacale: Acquario

Altezza: informazione non disponibile

Peso: informazione non disponibile

Professione: Tassista e calciatore

Fidanzata: Lorenzo è single

Figli: Lollo non ha figli

Tatuaggi: Lollo ha alcuni tatuaggi sul suo corpo

Profilo Instagram: @lorenzodicurzio

Lollo Di Curzio età e biografia

All’anagrafe Lorenzo Di Curzio tutti lo chiamano Lollo. Il tentatore di Temptation Island è nato il 31 gennaio 1997 a Roma, sotto il segno dell’Acquario.

Quanti anni ha Lollo? Il single ha 27 anni d’età e fa il tassista e calciatore, come vedremo in seguito.

Non sappiamo niente per quanto riguarda altezza e peso di Lollo, ma ha qualche tatuaggio sul suo corpo.

Vita privata

Apprese le informazioni sulla biografia di Lollo Di Curzio, passiamo alla vita privata. Il tentatore di Temptation Island è single ma pare che in passato sia stato fidanzato con una protagonista di un reality show.

Stando a quanto emerso da Fanpage.it sembrerebbe che Lollo di Curzio abbia avuto una storia con un’ex Pupa de La Pupa e il Secchione. Parliamo di Nicole Di Mario, Miss Europe Continental. Con lei pare abbia mantenuto buoni rapporti.

Non sappiamo niente di più circa le altre relazioni passate. Oggi Lollo di Temptation Island è single da circa 4 mesi e non ha figli.

Di sé dice di amare il calcio e andare a vedere le partite con i suoi amici. Caratterialmente si definisce un buono, sensibile e simpatico. Ama prendere l’iniziativa. Chi non lo conosce pensa che sia un ragazzo che sta sulle sue, ma in realtà non è così.

Dove seguire Lollo di Temptation Island 2023: Instagram e social

I social sono il mezzo di comunicazione che permette ai fan di Temptation Island di restare in contatto con i protagonisti del programma e seguirli anche dopo.

C’è modo di poter sostenere Lollo Di Curzio? Il ragazzo ha un profilo personale su Facebook, ma è presente anche su Instagram con l’account privato e oltre 5 mila follower.

In ogni caso il ragazzo condivide con chi lo segue scatti che riguardano la sua passione per il calcio e non solo.

Carriera

Che lavoro fa Lollo Di Curzio, tentatore di Temptation Island? Il ragazzo fa il tassista, ma concilia questo mestiere con la passione per il calcio.

Non tutti sanno ma il single ha intrapreso la carriera calcistica e ha già avuto modo di vestire le casacche di alcune squadre.

Di recente ha giocato nel Ladispoli, ma ha vestito anche la maglia della Fiorentina.

Tra le altre squadre in cui ha militato citiamo anche il Livorno, il Rieti e l’Avezzano. Oggi pare sia svincolato e in cerca di una sistemazione.

Calciatori Giovani Speranze

Prima di vestire i colori del Ladispoli, Lollo Di Curzio con la maglia della Fiorentina è stato protagonista anche di Calciatori – Giovani Speranze, la trasmissione dedicata alle promesse del calcio.

Lollo Di Curzio a Temptation Island 2023

Su Canale 5 nel 2023 è tornata in onda la nuova edizione di Temptation Island. Alla conduzione ritroviamo Filippo Bisciglia, pronto a raccontare le vicende di fidanzati e fidanzate all’interno del villaggio.

Presenti nella trasmissione non solo le coppie, ma anche tentatori e tentatrici. Tra i ragazzi oltre a Lollo Di Curzio, citiamo Davide Blanda, Fouad Elshafie, Andrea Di Cioppa e Davide Schiavon.

Le coppie di Temptation Island 2023

Temptation Island 2023 quest’anno conta ben 7 coppie totali di fidanzati. Il loro viaggio nei sentimenti ha preso il via il 26 giugno con la prima puntata.

Ecco tutti i protagonisti:

Queste le coppie di Temptation Island che hanno deciso di mettere alla prova il loro rapporto. Tra loro qualcuno deciderà di uscire insieme, altri separati. Staremo a vedere quale sarà la loro decisione.

Il percorso di Lollo a Temptation Island 2023

Nel corso delle settimane di permanenza all‘Is Morus Relais di Temptation Island, Lollo Di Curzio ha avuto modo di farsi conoscere.

Il ragazzo ha intrapreso una conoscenza con una delle fidanzate e nel dettaglio con Alessia Ligotti, da tutti chiamata Ale. Quest’ultima è impegnata con Federico, ma la loro relazione scricchiola da parecchio.

Così la ragazza ha iniziato a frequentare il tentatore trovandosi molto bene con lui. Tra loro c’è stato anche un bacio. Dopo aver visto alcuni filmati in cui non le è piaciuto il modo di porsi di Federico (che spera di essere mollato), Ale ha avuto modo di assistere anche all’approccio del suo fidanzato con la single Carmen. Così ha chiesto il confronto immediato, poi rifiutato.

L’idea di Federico è quella di proseguire il suo cammino fino alla fine e spera che Ale faccia lo stesso. Sicuramente nelle ultime settimane a Temptation Island la ragazza al suo fianco troverà Lollo Di Curzio.

(IN AGGIORNAMENTO)