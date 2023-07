NEWS

Andrea Sanna | 16 Luglio 2023

Marco Mengoni

Marco Mengoni si commuove

60 mila cuori sono accorsi ieri sera per assistere al concerto evento di Marco Mengoni al Circo Massimo di Roma. Un tripudio di emozioni, musica e colori. Tanti anche gli ospiti che hanno presenziato alla serata, da Elodie ad Ariete per passare a Bresh, Gazzelle e Samuele Bersani. E non è mancata la commozione dell’artista in più occasioni.

Già durante il collegamento con il TG1, Marco Mengoni ha avuto modo di pregustare il calore del pubblico. Non era mai successo, infatti, che prima di iniziare un concerto saliva sul palco. Ma per rilasciare la breve intervista ha fatto uno strappo alla regola. E l’impatto con la folla l’ha fatto crollare una prima volta.

Momenti che si sono ripetuti anche durante la serata. In questa occasione, per esempio, Mengoni dopo aver cantato Due vite (canzone vincitrice di Sanremo 2023), è rimasto senza fiato nel guardare tutti i presenti. E gli occhi lucidi parlano per lui.

Altro momento toccante è giunto quando Marco Mengoni ha intonato Guerriero, uno dei brani simbolo della sua carriera. Anche in questo caso l’artista non ha nascosto l’emozione e a fine video, come mostrato qui sotto, si è lasciato andare alle lacrime…

Un altro momento davvero magico per Marco Mengoni è arrivato con il duetto insieme a Samuele Bersani, sulle note di Ancora una volta. Qui vediamo il cantante di Ronciglione stringere in un caloroso abbraccio il collega molto emozionato.

Simpaticamente Marco Mengoni ha commentato questo suo commuoversi così spesso con una battuta, ripresa in un video riassuntivo condiviso da Radio Italia. Il cantante simpaticamente ha detto: “E te pare che non piagnevo”.

Marco Mengoni è un ragazzo estremamente genuino e sensibile. Senza filtri non nasconde momenti di commozione quando si trova sul palco. Ama mostrarsi al proprio pubblico senza alcuna riserva e questa è una delle cose che in tanti apprezzano di lui.