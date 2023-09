NEWS

Vincenzo Chianese | 6 Settembre 2023

Sanremo 2024

Secondo le recenti indiscrezioni, LDA potrebbe tornare tra i Big in gara in occasione del Festival di Sanremo 2024

L’indiscrezione su LDA

Sono passati ben due anni da quando LDA ha partecipato alla 21esima edizione di Amici di Maria De Filippi, diventando in breve uno degli allievi più amati del talent show. Dopo la fine dell’esperienza all’interno del programma, Luca ha dato ufficialmente il via alla sua carriera e senza dubbio a oggi è uno degli artisti più interessanti del momento. Solo lo scorso febbraio, come sappiamo, il figlio di Gigi D’Alessio ha partecipato per la prima volta al Festival di Sanremo. Sul palco dell’Ariston il cantante ha presentato il brano Se Poi Domani, che ha ottenuto un ottimo successo. In questi mesi come se non bastasse Luca ha rilasciato il singolo Granita. In più tra sole poche ore pubblicherà il suo nuovo inedito, intitolato Castello Di Sabbia.

Il pezzo farà parte della colonna sonora della seconda stagione di Di4ri, in uscita il 14 settembre su Netflix, e di certo è già attesissimo da tutti i fan. Nel mentre nelle ultime ore una nuova indiscrezione su D’Alessio sta facendo discutere il web.

Come fa notare MondoTv24 infatti, LDA potrebbe tornare in gara all’Ariston tra i Big in occasione del Festival di Sanremo 2024. Dopo il successo degli ultimi mesi infatti, l’ex protagonista di Amici potrebbe decidere di rimettersi in gioco e di conseguenza potrebbe presentare un nuovo brano ad Amadeus. Attualmente però precisiamo che si tratta solo di ipotesi e di indiscrezioni. Non c’è infatti alcuna conferma in merito al fatto che Luca possa tornare al Festival il prossimo anno.

Di certo però questo è un momento d’oro per il cantante partenopeo e una seconda partecipazione alla kermesse non potrebbe che giovare alla sua carriera. Ma cosa accadrà dunque? Non resta che attendere per scoprirlo. Nel mentre però attendiamo l’8 settembre per l’arrivo di Castello Di Sabbia, il nuovo singolo di Luca.