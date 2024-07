Spunta in queste ore una nuova indiscrezione su due protagonisti di Temptation Island anche se non parliamo di una coppia. Ecco quali sarebbero i rapporti tra Lino e Raul.

Il rumor su Lino e Raul a Temptation Island

Molto spesso in queste settimane scriviamo di indiscrezioni che spuntano sul web in merito al futuro delle coppie protagoniste della nuova edizione di Temptation Island. Per esempio parrebbe che Martina sia stata avvistata da sola a una festa in compagnia di altri ragazzi, di conseguenza si pensa che con Raul sia finita. Ma non solo perché, sempre a proposito di Raul, girava voce che con gli altri membri del cast non corresse buon sangue:

“Una tentatrice ci spoilera che pare che Raul non sia simpatico a nessuno. Infatti nella chat di gruppo su WhatsApp che hanno tra loro, ogni volta che posta qualche foto per atteggiarsi nessuno lo pensa e nessuno lo commenta”.

LEGGI ANCHE: Temptation Island, uno dei tentatori sarebbe fidanzato

Adesso spunta un altro rumor che confermerebbe la situazione e aggiungerebbe dei dettagli. Deianira Marzano sul proprio profilo Instagram ha scritto che a Lino non andrebbe molto a genio Raul a causa del suo modo di comportarsi:

“Si vocifera che Raul stia sulle scatole a Lino, che lo considera dal giorno zero un atteggiato con la puzza sotto il naso e che si crede chissà chi. Pare che anche gli altri concorrenti e le altre tentatrici la pensino come lui”.

Il rumor su Lino e Raul di Temptation Island

Ovviamente non sappiamo che cosa ci sia di vero e dobbiamo prendere tutte queste informazioni con le pinze. Infatti per sapere la verità dovremo attendere le parole dei diretti interessati, che però dovranno mantenere il silenzio fino a quando non terminerà il programma. Altrimenti rischierebbero di fare spoiler e rovinare la sorpresa agli spettatori. Vi terremo aggiornati.