In queste ultime ore Belen Rodriguez ha pubblicato un post sui propri spazi social in cui ha augurato buon compleanno alla piccola Luna Marì. Oggi la figlia della showgirl compie 3 anni.

Gli auguri di Belen Rodriguez a Luna Marì

Proprio oggi è stato rilasciato il comunicato stampa da parte di Discovery in cui viene scritto che Belen Rodriguez passa ufficialmente a Real Time e al NOVE dalla prossima stagione televisiva. Si legge che avrà la conduzione di due programmi, ovvero Only Fun – Comico Show e Amore alla prova. Di conseguenza si pensa che prenderà il posto di Elettra Lamborghini e Giulia De Lellis, come scrive anche Giuseppe Candela su Twitter.

Il 12 luglio 2024 non verrà ricordato dalla showgirl solo per questa ragione ma anche perché è una data molto importante a prescindere nella sua vita. Tre anni fa infatti nasceva la figlia Luna Marì, avuta insieme all’ex compagno Antonino Spinalbese. Per tale ragione ha voluto scrivere un tenero post sul proprio profilo Instagram in cui dice: “Tanti auguri alla bambina più incredibile che abbia mai visto. Te amo Lunita mia“.

Gli auguri di Belen Rodriguez alla figlia Luna Marì

Il post sul social fotografico comprende varie foto scattate in questi suoi tre anni di vita. Tante le face buffe, ma anche i momenti divertenti in compagnia della mamma. Tra i commenti possiamo leggere diversi pensieri indirizzati alla bambina da parte dei fan. “È davvero incredibile. Una bambina bellissima… vi seguo sempre con tanto amore! Vi abbraccio forte“, scrive una utente per esempio.

Anche noi di Novella 2000 vogliamo fare i nostri più sinceri auguri alla piccola Luna Marì in questo giorno speciale. Inoltre facciamo anche un grande in bocca al lupo a mamma Belen per tutte le sue future attività lavorative che la terranno occupata per il prossimo futuro.