Stando a una segnalazione emersa nelle ultime ore, sembrerebbe che uno dei tentatori della nuova edizione di Temptation Island sia fidanzato.

La segnalazione sul tentatore di Temptation Island

Siamo entrati nel vivo della nuova edizione di Temptation Island e ormai il pubblico sta seguendo attentamente i percorsi delle coppie ancora in gioco. Solo ieri sera su Canale 5 è andata in onda la terza puntata del reality show targato Maria De Filippi e come al solito non sono mancate le emozioni e i colpi di scena. In attesa di scoprire cosa accadrà nelle prossime settimane, in queste ore è arrivata una segnalazione che sta già facendo discutere il web.

Stando a quanto riporta Deianira Marzano, che ha ricevuto un messaggio anonimo da una fan, sembrerebbe che uno dei tentatori di questa edizione sia fidanzato. Di chi parliamo? Nientemeno che di Andrea, che come sappiamo si era particolarmente avvicinato a Ludovica. Quest’ultima solo la scorsa settimana ha lasciato la Sardegna dopo un falò di confronto accesissimo con il suo ormai ex fidanzato Christian.

Stando a quanto riporta la Marzano, Andrea sarebbe stato avvistato in un locale di Pescara in compagnia di una donna, di cui però non conosciamo l’identità. Ovviamente non è da escludere che l’ex tentatore di Temptation Island abbia conosciuto la persona in questione dopo la fine delle registrazioni del reality show e che a oggi dunque abbia trovato l’amore. Solo qualche giorno fa nel mentre proprio Ludovica è tornata a parlare di Andrea, rivelando se l’ha sentito dopo aver lasciato il programma:

“La vicinanza con Andrea per me è stata importante, ma per la mia persona. È stato un ragazzo che in quei momenti mi dava cose che magari Christian non riusciva a darmi. Non sono entrata nel programma con l’intento di fidanzarmi o di sostituire Christian. Lo dimostra anche il fatto che io non ho rapporti con Andrea. Ci siamo sentiti un paio di volte perché si è interessato a come io stessi”.