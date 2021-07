1 La segnalazione su Manuela e Stefano

Una delle coppie più discusse dell’ultima edizione di Temptation Island è quella formata da Manuela Carriero e Stefano Sirena. Una relazione complessa, fatta di un passato turbolento per via dei tradimenti di lui. La mancanza di fiducia li ha così spinti a partecipare al programma di Canale 5. In attesa di scoprire come si concluderà il loro percorso, sulla coppia nelle scorse ore è arrivata una nuova segnalazione. A parlarne è stata Deianira Marzano nel suo profilo Instagram.

L’influencer ha ricevuto un messaggio da uno dei suoi follower che faceva sapere di aver visto Manuela cenare da sola a Brindisi in una pizzeria, la pizzeria De Matteis (specificano in Direct). Nessuna traccia di Stefano quindi, almeno soffermandoci su questa notizia di cui non vi è conferma effettiva. Sempre l’utente in questione sostiene che dai discorsi fatti dalla Carriero lei sembra far capire di non aver più nulla da fare con Sirena e di aver detto “Io comunque gli voglio bene anche se è uno stro**o”. Tra l’altro lei pare di aver detto che ci sarà un bel finale e che guarderà le due puntate e che non si aspettava di diventare così popolare.

Oltretutto la persona in questione ha fatto sapere anche che i ‘vicini di pizza’ dicono che Stefano sia sempre stato un tipo un po’ arrogante.

La segnalazione sulla coppia di Temptation Island

Ci teniamo a precisare che si tratta di avvisi che riceve quotidianamente l’influencer e che, ora come ora, non trovano conferme effettive, dato che solo con la fine della trasmissione uscirà fuori la verità.

