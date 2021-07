Chi sono Manuela e Stefano di Temptation Island? Età e Instagram

Ecco una scheda conoscitiva di Manuela e Stefano, una delle coppie protagoniste di Temptation Island 2021. Ecco alcune news e curiosità che li riguardano: dall’età, alla loro storia, ai profili Instagram e social e il percorso nel reality.

Chi sono Manuela e Stefano

Nome e Cognome: Manuela Carriero e Stefano Sirena

Data di nascita: 1990 per entrambi

Luogo di nascita: Brindisi

Età: 31 anni Manuela, 30 anni Stefano

Altezza: Stefano è alto 1 metro e 85 centimetri

Peso: Informazione non disponibile

Segno zodiacale: Informazione non disponibile

Professione: Manuela fa la barista. Informazione non disponibile per Stefano

Figli: Manuela e Stefano non hanno figli

Tatuaggi: Informazione non disponibile

Profilo Instagram: @stefano_sirena

Manuela e Stefano età e storia

Partiamo con alcune informazioni per quanto riguarda la biografia di Manuela e Stefano di Temptation Island. Ecco cosa abbiamo scoperto.

Manuela Carriero è nata nel 1990 a Brindisi e la sua età è di 31 anni. Nella vita ha sempre fatto la barista, come da lei stessa raccontato nella clip di presentazione. Sbirciando sul suo profilo Facebook abbiamo scoperto che lavora in un locale chiamato Peddy Bar.

Stefano Sirena, anche lui classe 1990, è nato a Brindisi e la sua età è di 30 anni. Stando a quanto raccolto da Bubino Blog lui è un cestista ed ex vicedirettore di un negozio di elettrodomestici a Rimini.

Cosa sappiamo, invece, per quanto riguarda la loro storia? Anche loro come altre coppie di Temptation Island, sono fidanzati da 4 anni e mezzo. Non convivono, ma spesso lui sta a casa da lei. Le cose tra loro andavano benone, ma hanno accusato non pochi problemi, come vedremo in seguito, durante il lockdown.

Dove seguire Manuela e Stefano: Instagram e social

C’è la possibilità di seguire sui social la coppia di Temptation Island formata da Manuela e Stefano?



Al momento abbiamo trovato il profiloFacebookdi Manuela Carriero e quelloInstagramdi Stefano Sirena. Appena avremo informazioni più dettagliate, però, vi informeremo senza dubbio.

Andiamo a vedere perché i due hanno deciso di partecipare al reality delle tentazioni.

Ecco cosa hanno raccontato ai microfoni di Witty TV.

La partecipazione a Temptation Island

La terza coppia annunciata per questa nuova edizione di Temptation Island è quella formata da Manuela Carriero e Stefano Sirena. A scrivere al programma è stata lei, spiegandone tutte le motivazioni:

“Sono Manuela, ho 31 anni, vengo da Brindisi e sono fidanzata con Stefano da 4 anni e mezzo. Ho deciso io di scrivere a Temptation Island perché non mi fido più di Stefano, dopo dei tradimenti che ho scoperto l’anno scorso. Sono tornata a vivere da sola, ho deciso di ricreami la mia indipendenza. Lui invece vive dalla madre. Questa è la sua ultima possibilità per me”.

Dunque ciò di cui ha bisogna Manuela ora è di potersi fidare di Stefano, che dalla sua ha fatto invece di essere pentito di quanto successo. Per dimostrarle di aver capito l’errore ha lasciato il lavoro per tornare da lei e per lui questo è già un passo importante. Poi ha aggiunto:

“Partecipo a Temptation Island per capire se realmente la storia può ricominciare, perché così non possiamo più andare avanti. Adesso è come se lei viaggiasse per la sua strada e io per la mia”.

Insomma il viaggio nei sentimenti per Manuela e Stefano non sarà di certo facile a Temptation Island. Come se la caverà la coppia? Riuscirà a superare le difficoltà e ritrovare l’amore che li unisce? Staremo a vedere, intanto vediamo tutte le coppie di questa edizione…

Le coppie di Temptation Island 2021

In data 30 giugno ha inizio la nuova edizione dell’amato reality condotto da Filippo Bisciglia, Temptation Island 2021. Come accaduto lo scorso anno, anche stavolta i partecipanti dovranno rispettare le norme anti-Covid. In totale troveremo sei coppie e non mancheranno, come al solito, tentatori e tentatrici.

Ma ecco l’elenco delle fidanzate e fidanzati di questa stagione di Temptation Island:

Queste tutte le coppie di Temptation Island. Vediamo ora il percorso di Manuela e Stefano nel reality…

Il percorso di Manuela e Stefano a Temptation Island 2021

Di seguito tutto ciò che c’è da sapere sul percorso di Manuela e Stefano a Temptation Island 2021. Vediamo quanto accaduto nel corso delle varie puntate.

1° puntata : Stefano nel pinnettu ha visto un video della fidanzata Manuela che parlava di lui. Lei ha sottolineato tutti i difetti e i problemi con Stefano . Dopo aver visto la clip, Stefano si è approcciato a una delle single e ha fatto rivelazioni sul rapporto anche a livello sessuale con la fidanzata.



Manuela ha detto di aver scoperto un tradimento di Stefano . Lui nel mentre ha notato la vicinanza tra la fidanzata e il single Luciano . Per tale ragione Stefano ha riflettuto sul da farsi e oltre a divertirsi con le single, si è avvicinato alla tentatrice Federica. Così Manuela , visti dei video, si è sfogata.



: nel pinnettu ha visto un video della fidanzata che parlava di lui. Lei ha sottolineato tutti i difetti e i problemi con . Dopo aver visto la clip, si è approcciato a una delle single e ha fatto rivelazioni sul rapporto anche a livello sessuale con la fidanzata. ha detto di aver scoperto un tradimento di . Lui nel mentre ha notato la vicinanza tra la fidanzata e il single . Per tale ragione ha riflettuto sul da farsi e oltre a divertirsi con le single, si è avvicinato alla tentatrice Federica. Così , visti dei video, si è sfogata. 2° puntata: (IN AGGIORNAMENTO)

