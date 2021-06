Il primo tentatore ufficiale è un noto ex corteggiatore di Uomini e Donne?

1 L’Alchimista sarà tentatore?

Molto presto inizierà la messa in onda della nuova edizione di Temptation Island, le ultime news vedono come data di inizio il 30 giugno. Ma, come sappiamo, il programma non è in diretta e le registrazioni avvengono alcune settimane prima. Infatti partiranno a breve. E qualcuno dei protagonisti è già in viaggio.

A tal proposito, Amedeo Venza ha lanciato la notizia secondo cui il primo tentatore ufficiale, e decisamente già noto al pubblico, dovrebbe essere Davide Basolo. Conosciuto anche come l’Alchimista, è stato corteggiatore di Giovanna Abate a Uomini e donne. Ve lo ricordate? È colui che iniziò a corteggiare la tronista attraverso la chat in pieno lockdown. E anche una volta ripartito il programma di Maria De Filippi, per alcune settimane continuò a tenere una maschera. Il suo obiettivo, infatti, era quello di far conoscere il suo modo di essere prima del suo volto. Giovanna, comunque, gli preferì Sammy Hassan.

Comunque è stato notato che da un po’ di giorni Davide Basolo non è attivo sui social, non pubblica storie, post, insomma nessun contenuto. E proprio in questi giorni i tentatori e le tentrici sono partiti per la Sardegna, location in cui si svolge Temptation Island.

Non c’è nessuna conferma ufficiale, quindi, ma è davvero molto probabile che l’ex corteggiatore di Uomini e donne possa davvero essere uno dei tentatori della nuova edizione del docu-reality.

Intanto alcuni ex partecipanti hanno lanciato gravi accuse nei confronti del programma…