Stando alle indiscrezioni emerse di recente in rete, pare che Raul dopo aver lasciato Temptation Island stia frequentando una tentatrice.

Cosa è accaduto tra Raul e Martina dopo Temptation Island

Manca ormai poco alla fine di questa emozionante edizione di Temptation Island. Stasera e domani infatti su Canale 5 andranno in onda le ultime due puntate del reality show, durante le quali scopriremo cosa accadrà alle coppie ancora in gara. Ci avviciniamo infatti alla resa dei conti e tra qualche ora sapremo come termineranno i viaggi nei sentimenti dei protagonisti del programma targato Maria De Filippi.

Senza dubbio il pubblico attende con ansia di sapere cosa succederà tra Raul e Martina, che con il loro percorso hanno appassionato i telespettatori. Sappiamo bene che proprio la De Ioannon ha legato con il single Carlo e tra i due pare esserci un certo feeling. Nel corso della quarta puntata abbiamo invece assistito all’avvicinamento di Dumitras alla tentatrice Siriana e in molti si chiedono come terminerà il percorso della coppia.

In attesa di scoprirlo, poco fa è arrivato un pettegolezzo che ha già attirato l’attenzione del web. Stando a quanto riporta Amedeo Venza infatti, sembrerebbe che la storia tra Raul e Martina sia ufficialmente giunta al termine. Ma non solo. Secondo l’esperto di gossip il concorrente di Temptation Island starebbe anche frequentando una tentatrice, che però non è Siriana. Parliamo di Nicole, che Raul ha conosciuto proprio all’interno del villaggio.

Precisiamo però che al momento si tratta solo di voci di corridoio. Al momento infatti non sappiamo cosa sia accaduto in realtà tra la coppia e solo domani sera, durante l’ultima puntata di Temptation Island, scopriremo se Raul e Martina lasceranno la Sardegna insieme o se invece metteranno un punto alla loro relazione. Appuntamento dunque a stasera e a domani, come sempre in prima serata su Canale 5.