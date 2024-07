Cosa succede nel corso dell’ultima puntata di Temptation Island, in onda il 25 luglio? Le anticipazioni e streaming

Cosa è successo durante l’ultima puntata di Temptation Island 2024? Scopriamo insieme le anticipazioni dell’atto finale del reality show di Canale 5.

Anticipazioni Temptation Island ultima puntata

Siamo giunti all’ultimo round con l’ultima puntata di Temptation Island. Nel corso dell’appuntamento del 25 si delineerà il percorso delle coppie all’interno del programma.

Come già visto con Ludovica e Christian che sono usciti separati, ma anche il colpo di scena tra Lino e Alessia, che dopo la rottura si sono rivisti per un falò di confronto. Abbiamo scoperto anche com’è finita tra Luca e Giada.

Ma le altre coppie cosa ci riserveranno ancora? Sono previste diverse sorprese per l’ultima puntata di Temptation Island. Dalle anticipazioni sappiamo che…

(IN AGGIORNAMENTO)

Le coppie di Temptation

Dopo le anticipazioni in vista dell’ultima puntata concentriamoci sui partecipanti di questa edizione. Quali sono le coppie di questa edizione di Temptation Island 2024? Ecco i protagonisti:

A mettersi in mezzo alla coppie e provare a provocarli saranno tentatori e tentatrici. A raccontare passo passo le vicende dei protagonisti è Filippo Bisciglia. Luiaccompagnerà i concorrenti fino al termine del loro percorso.

Temptation Island quando va in onda e quante puntate sono

Quando è l’ultima e dunque quando finisce Temptation Island? La trasmissione con al timone di conduzione Filippo Bisciglia va in onda giovedì 25 luglio con la sesta e l’ultima puntata.



Tutto ciò in attesa della nuova stagione del reality show in programma a settembre, sempre su Canale 5.

Dove vedere Temptation Island in TV e streaming

Scopriamo infine dove vedere Temptation Island 2024 in TV e streaming.

La trasmissione potete vederla su Canale 5. Il reality show va in onda anche su Mediaset Infinity o Witty TV (sito e app).

In entrambe le piattaforme ricordate che è possibile rivedere le puntate in streaming in diretta oppure quando lo ritenere più opportuno.

Per poterle utilizzare, ricordate che è necessario accedere e/o registrarsi gratuitamente.