Di recente Manuel Maura e Francesca Sorrentino hanno annunciato la fine della loro relazione. In queste ore così l’ex volto di Temptation Island rispondendo alle domande dei fan sui social ha rivelato se rifarebbe il reality show ma stavolta nelle vesti di tentatore.

Parla Manuel Maura

Solo lo scorso anno a partecipare a Temptation Island sono stati Manuel Maura e Francesca Sorrentino. Come in molti ricorderanno, il viaggio nei sentimenti della coppia non terminò nel migliore dei modi, tuttavia qualche mese dopo la fine del reality show i due annunciarono l’inaspettato ritorno di fiamma. Pochi giorni fa però proprio Francesca, con un lungo post pubblicato sui social, ha confermato la fine della relazione con Manuel, senza però entrare nei dettagli di quello che sarebbe sccesso. In queste ore nel mentre è accaduto qualcosa che non è passato inosservato.

Proprio Maura ha deciso di rispondere alle domande e alle curiosità dei fan sui social, quando a un tratto qualcuno gli ha chiesto se rifarebbe Temptation Island, stavolta però nelle vesti di tentatore. Non è mancata la replica di Manuel, che prontamente ha affermato: “Non lo so. Sarebbe anche strana come cosa. Però mai dire mai nella vita”.

In questi giorni nel mentre Manuel Maura ha anche parlato della possibilità di partecipare al Grande Fratello e ha così lanciato un appello ad Alfonso Signorini. Queste le dichiarazioni dell’ex volto di Temptation Island, che ovviamente in breve hanno fatto il giro del web in pochi minuti:

“Se mi chiedessero di partecipare al Grande Fratello? Direi di sì, non sono ipocrita e mi piacerebbe tanto farlo. Inutile negare, sarebbe una bella opportunità e avrei anche modo di far conoscere Manuel come persona e non in relazione alla coppia come, invece, è successo a Temptation Island. Quindi sarebbe bello anche sotto questo punto di vista”.