Temptation Island è stato cancellato da Mediaset? Parla Filippo Bisciglia

1 Mediaset cancella Temptation Island?

In molti si stanno chiedendo se Temptation Island tornerà questa estate oppure no. Se ne è parlato tanto negli ultimi mesi. Si pensava, all’inizio, che Mediaset lo avesse cancellato per sempre. La causa? alcuni problemi legati ai diritti del format originale, come riporta anche Gossip e TV. Successivamente si è parlato di un ripensamento da parte della De Filippi.

La situazione, quindi, risulta ancora in bilico. A farlo sapere il conduttore stesso, ovvero Filippo Bisciglia. Durante un’intervista con il settimanale Di Più il presentatore ha rivelato: “L’ultima volta che ho parlato con Maria De Filippi di Temptation Island è stato a novembre, quindi aspetto di avere la conferma da lei“. Dunque per adesso non possiamo avere alcuna certezza. Dovremo attendere maggiori dettagli da parte dell’azienda.

Che il sostituto possa essere, in caso, Ultima fermata? Il nuovo show di Maria De Filippi seguirebbe, più o meno, la stessa scia di Temptation Island. Al centro ci sarebbero delle coppie sull’orlo di una crisi. A commentare dovremmo vedere una conduttrice, la cui identità non è ancora stata resa nota. Questa, però, non avrà mai contatti con i concorrenti. Infatti le puntate sono già state registrate e lei si limiterà a parlare di ciò che vede insieme al pubblico a casa.

La trasmissione Ultima fermata avrà inizio il 23 marzo 2022. Vedremo come andrà a finire tutta questa storia. Sarebbe un peccato se Temptation Island venisse cancellato. Oltre agli ascolti ottimi che ha portato a Mediaset, ha aiutato anche molte coppie. Nel bene o nel male. Possiamo, per esempio, fare come esempio Claudia Venturini e Stefano Socionovo. Subito dopo la fine del programma di Canale 5 i due si sono sposati.

