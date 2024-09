Non solo Antonio e Titty, questa sera a Temptation Island anche Sara ha richiesto un falò di confronto immediato dopo aver scoperto che il suo fidanzato Fabio l’ha tradita prima del programma e ora nutre un interesse per la single Raffaella. Lui avrà accettato?

Temptation Island, il falò di confronto tra Sara e Fabio

Martedì per i fan dei reality show in queste settimane è sinonimo di Temptation Island. E questa sera si è partiti fortissimi con una nuova e attesa puntata, ricca di colpi di scena, come anticipato da Filippo Bisciglia. Non solo il no di Antonio al falò di confronto con Titty. Durante l’appuntamento di oggi si è tanto parlato di Fabio e Sara.

La coppia vive una storia a distanza e lei vuole capire se ha senso andare avanti. Nel pinnettu la ragazza ha ascoltato le parole del suo fidanzato e lui non ha mancato di farle delle critiche. Peraltro ha ammesso di essere interessato alla single Raffaella. Le altre fidanzate di Temptation Island hanno consigliato a Sara di richiedere un falò, specie dopo che lui ha ammesso i tradimenti.

Nel momento in cui Filippo Bisciglia ha comunicato la richiesta di Sara di vederlo, ha precisato rivolgendosi a Fabio: “La tua fidanzata mi ha chiesto che non accetta un rifiuto”. Ma cosa avrà fatto lui?

Fabio, nonostante tutto, ha rifiutato il falò di confronto stasera a Temptation Island. Lei ha ribattuto che non accetta dei no: “Non capisce un ca**o”. Per tale ragione Filippo ha mostrato il video a Fabio e si è recato nuovamente nel villaggio. Lui ha iniziato a ragionare sul da farsi e si è sfogato in lacrime con i suoi compagni per poi accettare di incontrare la sua fidanzata.

Sara si è tolta più di un sassolino dalla scarpa e non ha risparmiato attacchi al suo fidanzato, lui ha ascoltato in silenzio: “Tu le situazioni non le affronti perché sai che è la realtà, stai zitto. Cosa dovevi giustificare? Ti dai una c***o di svegliata si o no? Mi sono sempre messa in discussione e sentita sbagliata”. Lei gli ha rivendicato tutte le cose che ha fatto per Fabio: “Sei un codardo di me**a e mi fai le corna. E mi dici con chi e quando”.

Fabio a Temptation Island ha detto di sentirsi umiliato e di averla umiliata e si è scusato per questo, ma Sara non ha voluto sentire ragioni: “Devi andare a fan***lo. Ci arrivi con la tua testa, sai cos’è la depressione? Mi merito le corna per questo. Non mi toccare”, gli ha detto lei tra le lacrime. In seguito sono stati mostrati dei video di lui insieme alla single Raffaella: “Ti rendi conto dello schifo di fai o sei limitato. Stavi nel letto con me, testa di ca**”. Anche Filippo Bisciglia è stato costretto a intervenire per placare gli animi.

Fabio ha detto di volerla fare finita e di non accettare di essere attaccato in questo modo, al contempo pensa di amarla e di voler uscire con lei da Temptation Island, nonostante tutto. Sara invece ha detto di voler uscire sola: “Fino a due ore fa avrei detto di uscire da sola, ma ho bisogno di risposte a questa presa in giro. Esco con lui per sapere i dettagli di ogni cosa”.

Saranno riusciti a ritrovarsi o no dopo Temptation Island?