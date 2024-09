Le coppie della nuova edizione di Temptation Island non sono ancora state tutte annunciate, ma su due nuovi protagonisti sembrerebbe esserci già una segnalazione.

La segnalazione sulla nuova coppia di Temptation Island

Mancano esattamente 9 giorni alla partenza della nuova edizione di Temptation Island e finalmente a breve il reality show tornerà su Canale 5. Proprio in questi giorni in Sardegna si stanno svolgendo le registrazioni delle prossime puntate. Anche stavolta, come da tradizione, alla conduzione del fortunato programma targato Maria De Filippi ci sarà Filippo Bisciglia, da anni presenza fissa del cast.

LEGGI ANCHE: Spunta la prima foto del pubblico al concerto di Natale de Il Volo (che è stato registrato a fine agosto)

Nel mentre i social della trasmissione stanno iniziando a svelare i protagonisti che metteranno alla prova il loro amore e che partiranno per un viaggio nei sentimenti. A oggi sono 4 le coppie annunciate e senza dubbio alcuni concorrenti hanno già attirato l’attenzione del web. In rete ovviamente sono già spuntate diverse segnalazioni sui fidanzati e sulle fidanzate, tuttavia poco fa è accaduto qualcosa di totalmente inaspettato. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

A sorpresa è arrivata una segnalazione su una coppia di Temptation Island che tuttavia non è ancora stata annunciata. A parlare è Deianira Marzano, che ha ammesso di conoscere due dei prossimi protagonisti del reality show. Stando a quanto rivela l’esperta di gossip, sembrerebbe che la lei della coppia avrebbe già tradito il fidanzato in passato, lasciando intendere che ne vedremo di belle. Deianira non fa però nomi e non sappiamo dunque chi sarebbero i diretti interessati.

Attualmente vi invitiamo a prendere il pettegolezzo con le pinze. Di certo però in molti si chiedono chi saranno gli ultimi protagonisti del reality show, che verranno annunciati nei giorni a venire. In attesa di scoprirlo, vi ricordiamo l’appuntamento con la prima puntata della nuova edizione, prevista per martedì 10 settembre su Canale 5, naturalmente in prima serata.