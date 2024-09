Sul web è stata diffusa la prima foto del pubblico che ha partecipato alle registrazioni, effettuate nel mese di agosto, del concerto di Natale de Il Volo.

La foto dal concerto di Natale de Il Volo

Da ormai alcuni giorni si parlava insistentemente delle registrazione del concerto natalizio de Il Volo a fine agosto. La location scelta è stata quella della Valle dei Templi ad Agrigento e tutto ciò ha scatenato una grossa polemica sul web. A quanto pare, tra le regole indette dal Presidente della Regione Sicilia Renato Schifani il pubblico si sarebbe dovuto presentare con il cappotto e abiti invernali.

A far discutere non è stata solo la registrazione in sé, in quanto programmata per fine agosto, ma anche la chiusura per due giorni della Valle dei Templi, negando l’accesso ai numerosi turisti. Sappiamo anche che lo spettacolo andrà in onda in tutto il mondo, compresi gli Stati Uniti, Francia, Germania, Belgio e anche in Cile.

Ad ogni modo, tornando alle polemiche che sono nate sui social, gli utenti del web hanno commentato questa notizia con molta ilarità. In queste ore inoltre è stata diffusa la prima foto che mostra gli spettatori seduti duranti una delle esibizioni de Il Volo nel corso delle registrazioni. Possiamo notare persone vestite in maniera elegante e con abiti non propriamente estivi.

La prima foto del concerto di Natale del Il Volo

Sotto al post qualcuno si domanda come mai non abbiano potuto effettuare le riprese almeno un mese prima di Natale. Altri ancora fanno ironia sul sudore che potrebbero avere generato i presenti visto il caldo che c’è in Sicilia. E qualcun altro ancora afferma che si sarebbe presentato vestito “da spiaggia“.

Adesso non ci resta che aspettare la messa in onda del concerto de Il Volo che andrà in onda la Vigilia di Natale. Come il tradizionale evento trasmesso ogni anno su Canale 5.