Ore drammatiche le ultime. Il rapper americano Fatman Scoop ha infatti avuto un malore sul palco durante un concerto ed è morto all’età di 53 anni.

Muore il rapper Fatman Scoop

Sono state ore scioccanti le ultime. Il rapper americano Fatman Scoop è infatti morto all’età di 53 anni dopo aver avuto un malore durante un concerto. L’artista statunitense si stava esibendo in Connecticut, quando a un tratto si è accasciato sul palco. A quel punto il cantante è stato prontamente soccorso ed è così stato trasferito in ospedale, dove però i medici non sono riusciti a rianimarlo. Pochi istanti prima del malore il rapper ha incitato la folla giunta per vederlo live e ha così affermato: “Se siete venuti per fare festa, fate un po’ di rumore”.

Poco dopo però Scoop si è accasciato e a quel punto è iniziata la tragedia. Ad annunciare la morte dell’artista con un post su Facebook è stato Birch Michael, produttore e tour manager di Freeman, che commosso e incredulo ha affermato: “Sono senza parole. Mi hai portato in giro per il mondo e mi hai permesso di esibirmi al tuo fianco su alcuni dei palcoscenici più grandi di sempre. Le lezioni che mi hai impartito mi hanno formato e mi hanno reso l’uomo che sono oggi”.

Sui social di Fatman Scoop è intanto apparso anche il dolce messaggio della famiglia, che ha dichiarato: “È con profonda tristezza e con il cuore spezzato che condividiamo la notizia della morte del leggendario e iconico FatMan Scoop. Ieri sera il mondo ha perso un’anima radiosa, un faro di luce sul palco e nella vita”.

Si spegne dunque all’età di 53 anni il rapper americano, noto ai più per le hit “Be faithful” e “It takes scoop”. Nel corso della sua carriera, iniziata nei primi anni 2000, il cantante ha raggiunto una serie di successi, arrivando a collaborare con artisti del calibro di Missy Elliott, Mariah Carey, Janet Jackson, Whitney Houston e Pitbull.