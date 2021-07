1 Le tentatrice Vincenza fa una rivelazione

La coppia di Temptation Island formata da Federico Rasa e Floriana Angelica sta attirando non poco l’attenzione del pubblico. Dopo essersi lasciati al falò di confronto (Floriana non ha voluto più saperne), Federico è tornato per chiederle perdono e provare a riconquistarla. In attesa di capire come evolveranno le cose durante la puntata di lunedì, a parlare al magazine di Uomini e Donne è la tentatrice Vincenza Botti. Dichiarazioni che arrivano dopo le interviste di Federico e Floriana (che potete trovare cliccando QUI e QUI)

Vincenza, la single di Temptation Island, ha attirato non poco l’attenzione di Federico Rasa, tanto che Floriana ha deciso di lasciare il suo fidanzato proprio perché convinta che tra i due stesse nascendo qualcosa. La Botti, però, nell’intervista rilasciata alla rivista ha lasciato intendere che in realtà Federico al momento è poco convinto di voler tornare accanto alla sua compagna. Oltretutto proprio Vincenza ha svelato un retroscena, come riportato da Fanpage.it.

In base al suo racconto una sera mentre faceva il bagno nella vasca idromassaggio, Federico si sarebbe avvicinato a lei e hanno chiacchierato un po’. Le esternazioni fatte da Rasa, però, sembrano averla scossa non poco. Vincenza ha confessato di aver percepito dalle parole di Federico che Floriana non avrebbe potuto renderlo felice. Lo stesso protagonista di Temptation Island le avrebbe detto che ferire le persone che gli stanno attorno lo fa stare male e di non avere il coraggio di lasciarla.

Questa la rivelazione di Vincenza Botti, che ha poi proseguito parlando della coppia…