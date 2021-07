1 Temptation Island: le prime parole di Floriana

Nell’ultima puntata andata in onda di Temptation Island abbiamo visto il falò di confronto tra Floriana e Federico. Il loro è stato un percorso travagliato quello all’interno del programma TV. La fidanzata, infatti, ha chiesto per ben due volte di incontrare il ragazzo, ma lui la prima volta non si è nemmeno presentato. La seconda volta, invece, Federico ha risolto i suoi dubbi, capendo che voleva stare con la fidanzata, anche se gli spettatori hanno potuto vedere un grande attaccamento alla single Vincenza. Fatto sta che la compagna ha deciso di lasciare il reality da sola, ferita dai comportamenti del fidanzato.

A pochi giorni di distanza dai fatti, quindi, ha deciso di rilasciare un’intervista al settimanale Uomini e Donne Magazine in cui ha spiegato vari punti. Ha raccontato, infatti, come riporta anche il sito Isa e Chia, che da tempo tra loro non c’erano più determinate attenzioni che dovrebbero esserci all’interno di una relazione. Un altro punto affrontato, poi, è stato il perché lei ha scelto di prendere le distanze dai single presenti al resort. A differenza del compagno pare che lei non abbia sentito semplicemente il bisogno di colmare le proprie mancanze cercando attenzioni da un’altra persona.

Ma non finisce qui. Floriana, poi, ha rivelato le tre cose che l’hanno fatta stare più male durante la sua permanenza a Temptation Island. La prima è stata l’aver nominato la sua ex durante una conversazione quando lei ritiene non ce ne fosse bisogno; la seconda, invece, l’aver detto di non avere più sicurezze sul sentimento che provava nei suoi confronti; e, infine, l’aver affermato di non vederla al momento come madre dei suoi figli. Per concludere, sul rapporto con la single Vincenza, ha constatato che Federico provava davvero attrazione per la tentatrice.

Chissà se i due torneranno insieme oppure rimarranno separati. Lo scopriremo meglio nella puntata finale. Nel frattempo rivediamo le dichiarazioni anche di un’altra coppia scoppiata. Continuate a leggere…