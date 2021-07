1 Parla Federico Rasa

Due dei protagonisti assoluti di questa edizione di Temptation Island sono Federico Rasa e Floriana Angelica. Come sappiamo la coppia, insieme da due anni, ha deciso di partecipare al reality per risolvere alcune problematiche emerse negli ultimi tempi. Proprio all’interno del villaggio dei fidanzati però Federico ha speso forti parole per la sua compagna, avvicinandosi contemporaneamente alla single Vincenza, con la quale sembrava ci fosse un particolare feeling. Floriana nel mentre ha assistito a tutto quello che ha fatto il suo fidanzato, fino a quando, esasperata, non ha deciso di chiedere il falò di confronto anticipato. Rasa tuttavia inizialmente non si è presentato all’incontro, ma quando poche ore dopo la Angelica ha richiesto nuovamente un faccia a faccia non ha potuto fare a meno di accettare.

Al falò così i due si sono duramente scontrati e in particolare Floriana, delusa dal suo compagno, ha deciso di porre fine alla loro relazione, lasciando Temptation Island da sola. Federico nel mentre ha ammesso di aver capito di essere ancora innamorato della Angelica, ma quest’ultima è apparsa irremovibile. Adesso Rasa si è confessato al magazine di Uomini e Donne, e nel corso dell’intervista ha fatto alcune rivelazioni importanti. L’ex compagno di Floriana ha infatti ammesso di aver capito di provare ancora dei sentimenti importanti per la Angelica. Ma non solo.

Federico Rasa infatti ha affermato di non aver mai smesso di amare la sua fidanzata, e per di più ha dichiarato di non aver mai provato attrazione fisica per la single Vincenza, nonostante la loro grande complicità. Proprio per la tentatrice ha speso parole bellissime, tuttavia ha specificato che tra loro non c’è mai stato altro. Ma non è tutto. Federico infatti ha anche confessato qual è l’unica cosa di cui si è pentito a Temptation Island!

Rasa ha infatti parlato della sua intimità con Floriana all’interno del villaggio, e proprio di ciò si è amaramente pentito. La cosa infatti sarebbe dovuta rimanere provata e Federico ha affermato di essere molto pentito. Infine ha anche ammesso di essere rimasto deluso dalle parole che la Angelica gli ha rivolto durante il falò, ammettendo anche di essere rimasto male del fatto che lei non abbia capito che tra lui e Vincenza non c’era altro che semplice amicizia. In queste ore nel mentre a dire la sua è stata anche Floriana. Rivediamo le sue dichiarazioni.