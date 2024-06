Mancano poche ore alla partenza di Temptation Island, tuttavia in queste ore è spuntata una segnalazione su una tentatrice della nuova edizione.

La segnalazione sulla tentatrice di Temptation Island

Tutto è pronto per il ritorno di Temptation Island. Domani sera infatti su Canale 5 andrà in onda la prima puntata della nuova edizione del reality show, attesissima da tutti i fan. In queste settimane nel mentre gli autori hanno svelato le 7 coppie che quest’anno metteranno alla prova il loro amore e di certo non mancheranno i colpi di scena. Solo nelle ultime ore infatti è giunta notizia che le registrazioni sarebbero durate solamente 10 giorni e che dunque tutti i protagonisti avrebbero lasciato i due villaggi molto prima della scadenza delle tre settimane canoniche. Ieri come se non bastasse sono stati anche rivelati i tentatori e le tentatrici di questa edizione, che avranno il compito di mettere in difficoltà i fidanzati e le fidanzate.

LEGGI ANCHE: Roberto Alessi grato a Chiara Ferragni e Fedez: “Hanno salvato centinaia di persone” (VIDEO)

Mentre attendiamo di capire cosa accadrà, stamattina è arrivata una voce di corridoio che sta facendo discutere il web. Deianira Marzano ha infatti riportato una segnalazione su una delle tentatrici che in breve ha fatto il giro del web. Stando a quanto si legge, la ragazza in questione, Marta, sarebbe tutt’altro che single e avrebbe in realtà un fidanzato.

Sempre secondo la segnalazione, la tentatrice di Temptation Island avrebbe anche un ristorante col suo presunto fidanzato e solo poche settimane fa i due sarebbero partiti insieme per un viaggio. Inutile precisare che ovviamente a oggi si tratta solo ed esclusivamente di voci di corridoio e di conseguenza i pettegolezzi vanno presi con le pinze.

Domani sera nel mentre inizierà ufficialmente il viaggio nei sentimenti delle 7 coppie. Ma cosa accadrà e come si relazioneranno i fidanzati e le fidanzate nei villaggi? Non resta che attendere per scoprirlo.