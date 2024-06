A Temptation Island Filippo Bisciglia durante un falò pianse e non riuscì proprio a trattenere l’emozione: ecco quando

“Iniziai a piangere pure io”, così Filippo Bisciglia in una recente intervista ricorda quando non riuscì a trattenere le lacrime a Temptation Island.

Filippo Bisciglia ricorda quando pianse

Ci siamo finalmente! Stasera prende il via la nuova stagione di Temptation Island e non mancano le prime anticipazioni e segnalazioni sui protagonisti, dalle coppie di fidanzati ai tentatori e tentatrici (e i loro presunti guadagni) Anche quest’anno al timone di conduzione ritroviamo Filippo Bisciglia che, secondo le indiscrezioni, durante uno di falò di confronto stava per perdere la pazienza.

Il presentatore al settimanale Chi ha raccontato alcune delle emozioni vissute in questi anni di conduzione, che l’hanno porto ad essere un volto molto apprezzato della TV italiana. Nella lunga intervista ha rivelato che il falò più emozionante per lui fu quello tra Emanuele e Alessandra. Oggi la coppia vanta un matrimonio e ben 4 figli. Le cose però all’inizio non furono semplicissime: “Al primo falò si lasciarono, lui andò con una ragazza single. E poi, la stessa sera, stette male, ci ripensò e il giorno dopo chiese di incontrare la sua fidanzata“.

Quella, come ricordato da Filippo Bisciglia fu la prima volta che veniva chiesto un falò di confronto dopo una rottura e per tutti fu sorprendente. Anche perché non si era sicuri che Alessandra avesse o meno potuto accettare di rivedere Emanuele: “Si incontrarono al falò e lui piangeva. Vedere un uomo piangere, beh, iniziai a piangere pure io con lui“. Insomma un momento davvero commovente.

In più occasioni c’è da dire però che Filippo Bisciglia ha dovuto mordersi la lingua. Avrebbe voluto intervenire, ma sa perfettamente che deve risultare imparziale. Lui è la voce narrante e colui che modera le situazioni, ma in tanti contesti avrebbe voluto esprimere il suo punto di vista. Lascia però spazio a loro e gli dà quindi la possibilità di raccontarsi senza infierire.

Riallacciandosi poi alla storia della passata stagione di Temptation Island e al rapporto nato tra Mirko e Greta, Filippo Bisciglia ha consigliato a tentatori e tentatrici di quanto sia importante parlare, ascoltare e raccontare: “È chiaro che la bellezza ha un peso, ma se ti vuoi sfogare, prima di cercare la bellezza, cerchi l’empatia“ ha suggerito il presentatore.

Stasera si parte e Filippo Bisciglia non vede l’ora di iniziare. Cosa ci attenderà?