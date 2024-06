Ecco i tentatori e tentatrici della nuova edizione di Temptation Island, in programma su Canale 5 a partire dal giovedì.

Temptation Island, svelati i nomi di tentatori e tentatrici

Finalmente tra pochi giorni prenderà il via la nuova attesissima stagione di Temptation Island. Sono emersi i nomi di tentatori e tentatrici tramite Mondo TV 24. Scopriamo insieme chi sono i protagonisti e partiamo subito dalle tentatrici di questa edizione del reality show, che a quanto pare abbiamo già visto a Uomini e Donne!

Chi sono le tentatrici

Come detto iniziamo dalle tentatrici di questa edizione di Temptation Island. Chi proverà a mettere i bastoni tra le ruote ai fidanzati di questa edizione? Scopriamole insieme!

La prima di cui vi parliamo è Gaietta. Vive da sola a Milano ma è di Pescara. Ha 23 anni. Ha una laurea in ingegneria gestionale e sta terminando la magistrale. Ama palestra e sport, suona chitarra e pianoforte e ha una passione per le moto.

Ci spostiamo poi a Rieti. Da questa città arriva invece Siriana, 24 anni. Fa l’imprenditrice e gestisce delle case di riposo di sua proprietà. Ama l’equitazione e il pilates. A Temptation Island c’è anche Sofia, è italo-uruguayana e vive a Perugia. Ha 27 anni. Fino all’età di 5 ha vissuto in Uruguay, poi a Valencia fino ad arrivare nel nostro Paese. È laureanda magistrale in relazioni internazionali. Parla diverse lingue. Ama il disegno, la pittura e giocare a pallacanestro.

Tra gli altri volti di questa edizione di Temptation Island c’è anche la 28enne Mara, da Taranto. Ha aperto un’accademia di lashmaker dove insegna ed è legata alla famiglia e al suo cagnolino. Le piace il ballo. 25 anni ha invece la milanese Nicole. Studia per diventare una personal trainer e insegnante posturale. Vive insieme a sua nonna ed è appassionata di tennis.

Continuiamo ancora con Noemi, 21 anni di Napoli. ballerina professionista e modella. Pare non avere i social e preferisce conoscere le persone vis a vis. Ragazza d’altri tempi sicuramente! Poi abbiamo Teresa. Lei è cresciuta tra Verona e Sassuolo (dove vive con il padre). Gestisce un e-commerce di ceramiche e pavimenti. Per un periodo ha vissuto a Londra dove ha imparato l’inglese. Ama la palestra e la corsa. È di Cosenza la 22enne Jennifer. Speaker radiofonica sta studiando per diventare giornalista e prendere il tesserino. Canto, ballo e palestra sono le sue passioni

Altra terzina di tentatrici di Temptation Island è composta da: Melanie, padovana di 23 anni. Studia mediazione linguistica e perla inglese, tedesco e spagnolo. Pratica pole dance. Da Pordenone arriva la 25enne, Chiali. È un’estetista e abita con la mamma e con la nonna. Ama la natura, gli animali e lo yoga. Poi ancora da Roma troviamo Maika, 30 anni. Con la famiglia ha una pescheria e dei ristoranti. Si occupa di tutto ma fa servizio ai tavoli. Ama la palestra e la danza.

Concludiamo infine l’elenco dei partecipanti di Temptation Island con Karina. Ha 28 anni e abita a Grossetto. Fa l’hostess di eventi ed è laureata in Scienze Politiche. Ama ballare. E vi parliamo anche della lucchese Marta, 33 anni. Laureata in design sogna di arredare interni. Gestisce un ristorante e le piace disegnare, viaggiare e fare lunghe passeggiate.

Tentatrici e tentatori di Temptation Island pic.twitter.com/tDrypjSuNW — disagiotv (@disagio_tv) June 25, 2024

I tentatori di Temptation Island

Passiamo ora ai tentatori di questa edizione di Temptation Island. Anche in questo caso ci sono dei volti già noti al pubblico. Ma chi sono tutti?

Si parte da Filippo. Lui ha 31 anni e arriva da Modica. È laureato in Scienze motorie e in economia aziendale. Lavora nell’azienda di famiglia che lavora il marmo. Ama lo sport e in particolare il padel, il tennis e il kitesurf. E ha anche un brevetto da sub.

Passiamo poi a Simone, pisano di 32 anni. Ha giocato a livello professionistico in Serie B e Serie C ed è cresciuto nella primavera dell’Inter. Gli piacerebbe diventare allenatore ed è anche un grande appassionato di tennis. Successivamente a Temptation Island tra i tentatori troviamo Andrea. Anche lui ha 32 anni, vive a Madrid e lavora in un cocktail bar. A differenza dei due colleghi, lui ha un figlio di 7 anni. È molto legato alla sua famiglia. Parla l’italiano, lo spagnolo e il francese. Ama il calcio e la palestra.

Di Caserta è invece il 33enne, Luigi. È un medico specializzando in igiene e medicina preventiva. Ha delle origini nobili. Anche lui ha giocato a calcio come portiere e suona il pianoforte. Pratica la palestra. Da Siena arriva Giovanni, di 26 anni. Lui lavora in un’azienda farmaceutica ed è un grande sportivo!

Nell’elenco dei protagonisti di Temptation Island abbiamo anche Jakub. Arriva da Verona e ha 24 anni. Con suo papà lavora in una ditta edile. Non solo allenamenti, ma ama anche tanta buona lettura.

Jakub, 24 anni di Verona. Lavora con il papà nella sua ditta edile. Ama leggere e allenarsi. E ancora abbiamo Carlo, che è di Porto San Giorgio (Fermo). La sua età è di 28 anni ed è un imprenditore che gestisce delle case vacanza ed è molto sportivo.

È di Faenza invece Federico, 34 anni. Ha due locali in cui dal 2020 produce gin. Per alcuni anni ha vissuto a Londra è ha imparato a lavorare come bar tender. Ama viaggiare e la palestra ed è appassionato di segni zodiacali.

A Temptation Island c’è anche Maicol, 28 anni di Gubbio. È un operaio metalmeccanico e ha due gatti. È legato a sua mamma e tra le sue passioni c’è lo sport, la fotografia e i viaggi. In seguito troviamo anche Fabio, che ha invece 27 anni. Insieme a a sua mamma gestisce una scuola calcio ed è legato alla famiglia. Ama il crossfit e la boxe.

Arriva da San Giovanni Rotondo invece Fede! Lui ha 23 anni e oggi vive a Ferrara dove studia Scienze motorie e lavora come personal trainer. Per alcuni mesi ha vissuto a Fuerte Ventura e pratica molti sport.

Tra gli ultimi due tentatori di Temptation Island segnaliamo invece il 30enne di Gela di nome Roberto. Laureato in ingegneria civile e ambientale ha conseguito un master in sicurezza sui luoghi di lavoro. È appassionato di boxe, palestra e calcio, ma anche di pilates. Infine Andy è di Novara e ha 28 anni. Gestisce un magazzino logistico e ha una sorella più piccola di lui (si passano 7 anni di differenza). Oltre allo sport nel tempo libero ama leggere.

Questi dunque i volti della prossima edizione di Temptation Island.