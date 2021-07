1 Le indiscrezioni su Temptation Island

Siamo ormai nel pieno della nuova edizione di Temptation Island, e il pubblico si sta appassionando al viaggio nei sentimenti delle coppie protagoniste. Solo nel corso della seconda puntata abbiamo assistito al primo falò di confronto anticipato, quello tra Tommaso e Valentina, che hanno lasciato il reality da soli. Nel mentre i fan del programma attendono già con ansia la messa in onda della terza puntata, che andrà in onda su Canale 5 lunedì 12 luglio. Ma cosa accadrà nel corso della serata? In queste ore sono giunte le prime ipotetiche anticipazioni, che stanno già facendo discutere il web.

Stando ad alcune indiscrezioni lanciate da Blasting News, sembrerebbe che protagonista della serata sarà la coppia formata da Ste e Claudia. Come è noto i due si sarebbero dovuti sposare lo scorso anno, ma a causa della pandemia le nozze sono state rinviate ad agosto 2021. Tuttavia una volta giunta nel villaggio di Temptation Island proprio Claudia ha fatto delle rivelazioni inedite, che hanno mandato in crisi il suo fidanzato. Stando a quanto riporta Blasting News, pare che nel corso della terza puntata Ste, dopo aver visto ulteriori immagini della sua fidanzata, scappi dal villaggio per cercare di raggiungere Claudia. Ma non solo. L’eventuale fuga potrebbe portare all’ipotetica squalifica della coppia dal reality, che potrebbe dunque lasciare la trasmissione. Questo quanto si legge in merito:

“Il fidanzato verrà convocato nel pinnettu da Filippo Bisciglia, dove avrà modo di vedere delle immagini della sua fidanzata che lo lasceranno amareggiato e perplesso. Un duro colpo per Ste che non riuscirà a trattenere le lacrime di fronte a una delle tentatrici del villaggio. Ma i colpi di scena non sono finiti qui. Gli spoiler della terza puntata rivelano che Ste tenterà una fuga all’interno del villaggio delle tentazioni. Il ragazzo, quindi, proverà a scappare via quasi come se volesse raggiungere la sua fidanzata Claudia dall’altra parte del villaggio. Cosa succederà a questo punto? Non si esclude che, in preda ad un vero e proprio raptus di follia, Ste possa contravvenire alle regole del programma e di conseguenza andare incontro ad una squalifica immediata dal reality show”.

Cosa accadrà dunque? Ste scapperà davvero dal villaggio dei fidanzati venendo squalificato da Temptation Island insieme a Claudia? In attesa di scoprire cosa accadrà, rivediamo le prime parole di Tommaso e Valentina dopo il loro falò di confronto.