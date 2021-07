Ecco la scheda conoscitiva di Claudia Venturini, fidanzata di Stefano Socionovo e protagonista di Temptation Island. Di seguito alcune news e curiosità su di lei: dall’età, alla vita privata e dove seguirla su Instagram e social.

Chi è Claudia Venturini

Nome e Cognome: Claudia Venturini

Data di nascita: settembre/ottobre 1994 per Claudia

Luogo di nascita: Ancona

Età: 26 anni

Altezza: Informazione non disponibile

Peso: Informazione non disponibile

Segno zodiacale: Bilancia

Professione: Al momento dovrebbe essere disoccupata

Fidanzato: Stefano Socionovo

Figli: Claudia non ha figli

Tatuaggi: Claudia ha un tatuaggio

Profilo Instagram: @cleeeudia

Claudia Venturini età, biografia e lavoro

Partiamo subito con la biografia della protagonista di Temptation Island 2021.

Lei si chiama Claudia Venturini, è nata ad Ancona nel 1994 (non è chiaro se a settembre oppure ottobre) e la sua età è di 26 anni, secondo quanto riferito da Ancona Today.

Non siamo a conoscenza, invece, di altezza e peso.

Al momento da quel che è emerso Claudia dovrebbe essere disoccupata. Queste sono le poche informazioni che abbiamo su di lei al momento. Qualche cosa in più è emersa, invece, per quanto riguarda la vita privata di Claudia Venturini…

Vita privata: fidanzato e matrimonio

Passiamo ora alla vita privata di Claudia Venturini. In base a quanto abbiamo appreso dalla clip di presentazione, la ragazza è fidanzata da 4 anni e mezzo con Stefano Socionovo (30 anni).

La coppia di Temptation Island è ricca di sorprese. Come riportato da Ancona Today, infatti, il 30 settembre 2018 Ste ha fatto la proposta di matrimonio a Claudia:

«Non è una coppia “nuova” ai colpi di scena visto e considerato che, il 30 settembre 2018, nell’intervallo al Del Conero della sfida del campionato di Promozione tra Anconitana e Cantiano fu proprio Stefano a chiedere a Claudia di sposarlo ottenendo il sì davanti a tutti gli spettatori presenti»

Un momento che ha commosso tutti i presenti. La data di nozze per Claudia Venturini e Stefano Socionovo era prevista per il 1 agosto 2020, come hanno raccontato loro stessi nella clip di presentazione. Purtroppo la pandemia li ha costretti a rimandare l’evento a quest’anno, ma a seguito di questo slittamento sono subentrati non pochi problemi, come vedremo nel paragrafo dedicato a Temptation Island.

Dove seguire Claudia Venturini: Instagram e social

C’è modo di seguire Claudia Venturini su Instagram? Fortunatamente siamo riusciti a trovare il suo profilo.

Attualmente, però, purtroppo è chiuso, dunque non si riescono a recepire troppe informazioni. Conta circa 2918 follower, con 1006 post pubblicati e 817 profili seguiti.

Dalla sua descrizione abbiamo appreso che è del segno della Bilancia e si definisce “lunatica e con la testa tra le nuvole”. Si legge ancora che ama i gatti e il buon cibo.

Claudia a Temptation Island 2021

Con data d’inizio il 30 giugno Temptation Island, sotto la guida di Filippo Bisciglia, è tornato a farci compagnia su Canale 5. Tra le coppie troviamo Claudia e Stefano. Perché partecipano?

Visti i problemi che sono scaturiti dopo il rinvio del matrimonio, Claudia Venturini ha deciso di scrivere a Temptation Island 2021, dando le sue motivazioni:

“Ho scritto io a Temptation Island perché nell’ultimo anno le cose non sono andate molto bene tra di noi e con l’arrivo del matrimonio ho delle paure, realmente”, ha spiegato lei.

Claudia ha anche spiegato che dopo aver perso il lavoro si è ritrovata a trascorrere tanto tempo in casa, ma ha notato Stefano più distaccato e troppo polemico nei suoi confronti. Sempre la Venturini ha accusato Stefano di trattarla come se fosse sua figlia.

Stefano, dalla sua, sostiene invece che è Claudia a essere cambiata e di essere sicuro dei suoi sentimenti e di poterla convincere a sposarlo.

Le coppie di Temptation Island 2021

In totale troviamo sei coppie durante questa edizione di Temptation Island 2021. Ognuna di loro con problematiche differenti ha deciso di mettersi in gioco e capire se tra loro è vero amore, oppure se si sta insieme per abitudine.

Ecco l’elenco completo dei protagonisti:

Quale di queste coppia riuscirà a superare le insidie di Temptation Island 2021?

Il percorso di Claudia a Temptation Island

Qui alcune delle tappe fondamentali del percorso di Claudia Venturini durante le sei puntate di Temptation Island.

1° puntata : Poco dopo il suo ingresso nel villaggio di Temptation Island , Claudia ha realizzato un video in cui ha parlato delle sue paure prima del matrimonio , rivelando cose mai dette sul suo fidanzato. La Venturini si è anche confidata con uno dei tentatori, avvicinandosi molto a Luke e mandando su tutte le furie Ste , che nel suo villaggio si è duramente sfogato.

: Poco dopo il suo ingresso nel villaggio di , ha realizzato un video in cui ha parlato delle sue paure prima del , rivelando cose mai dette sul suo fidanzato. La si è anche confidata con uno dei tentatori, avvicinandosi molto a e mandando su tutte le furie , che nel suo villaggio si è duramente sfogato. Anche Claudia ha visto dei video in cui Stefano si confidava con una delle single e parlava dei problemi di coppia. Lei delusa si è lasciata andare a un pianto liberatorio dopo il falò.

2° puntata: Claudia a sorpresa, da quanto abbiamo appreso nel promo, chiederà il falò di confronto immediato. (IN AGGIORNAMENTO)

Novella 2000 © riproduzione riservata.