Chi sono Claudia e Ste di Temptation Island 2021? Età e Instagram

Conosciamo insieme chi sono Claudia e Ste, tra i protagonisti della nuova edizione di Temptation Island 2021. Ecco alcune news e curiosità che li riguardano: dall’età, alla loro storia a dove seguirli su Instagram.

Chi sono Claudia e Ste

Nome e Cognome: Claudia Venturini e Stefano Socionovo

Data di nascita: 1994 per Claudia; 29 aprile 1991 per Ste

Luogo di nascita: Ancona

Età: 26 anni Claudia; 30 anni Ste

Altezza: 1 metro e 75 circa (Ste)

Peso: Informazione non disponibile

Segno zodiacale: Bilancia lei; Toro lui

Professione: Ste è un impiegato tecnico nel Sistema portuale di Ancona. Lei al momento è disoccupata

Figli: Claudia e Ste non hanno figli

Tatuaggi: Informazione non disponibile

Profilo Instagram: Informazione non disponibile

Claudia e Ste età e storia

Tra i protagonisti di Temptation Island figurano anche Claudia e Ste. Cosa sappiamo della loro biografia?

Lei è Claudia Venturini, è nata ad Ancona nel 1994 (sembrerebbe a ottobre secondo Chi è cosa) e ha 26 anni, come riferito da Ancona Today. Attualmente di Claudia sappiamo che è disoccupata.

Ecco alcune informazioni, invece, per quel che riguarda Ste. A far coppia con Claudia Venturini è Stefano Socionovo. Anche lui è nato ad Ancona. La data di nascita, secondo quanto riportato da Chi è cosa dovrebbe corrispondere al 29 aprile 1991, l’età quindi di 30 anni. Nella vita fa l’impiegato tecnico nel Sistema portuale della città natale. Cosa conosciamo, invece, per quanto riguarda la loro storia d’amore? Sono fidanzati da 4 anni e mezzo. Potrebbero sorprenderci, esattamente come fatto da Ste nel settembre del 2018. Ecco l’episodio raccontato da Ancona Today:

«Non è una coppia “nuova” ai colpi di scena visto e considerato che, il 30 settembre 2018, nell’intervallo al Del Conero della sfida del campionato di Promozione tra Anconitana e Cantiano fu proprio Stefano a chiedere a Claudia di sposarlo ottenendo il sì davanti a tutti gli spettatori presenti»

Un momento davvero commovente, considerando che il 1 agosto 2020, come rivelato nella clip di presentazione, avevano fissato la data di nozze. A causa della pandemia i loro piani hanno subito una battuta d’arresto ed è qui che sono iniziati i vari problemi per la Claudia e Ste di Temptation Island 2021, come vedremo in seguito.

Dove seguire Claudia e Ste: Instagram e social

È possibile seguire la coppia di Temptation Island formata da Claudia e Ste sui social?

Al momento non abbiamo trovato informazioni per quanto riguarda i loro account ufficiali Instagram o Facebook. È possibile però che dopo questa esperienza nel reality televisivo i due decidano di aprirne uno.

Appena ci saranno informazioni a riguardo non esiteremo a darvi tutti gli aggiornamenti possibili.

Intanto vediamo cosa sappiamo a proposito della loro partecipazione tra le coppie di questa edizione di Temptation Island 2021.

La partecipazione a Temptation Island

La prima coppia ufficializzata per la nuova edizione di Temptation Island è quella formata da Claudia e Ste.

“Ho scritto io a Temptation Island perché nell’ultimo anno le cose non sono andate molto bene tra di noi e con l’arrivo del matrimonio ho delle paure, realmente”, ha spiegato lei.

In base alle informazioni estrapolate da Bubino Blog lei ha anche detto che dopo la perdita del lavoro si è trovata a passare tanto tempo in casa. Ha notato in lui un cambiamento e una vena sempre troppo polemica nei suoi confronti. La Venturini ha anche accusato Socionovo di trattarla come se fosse sua figlia. Dopo Claudia a parlare è stato Ste, che ha aggiunto:

“Io voglio farle capire per l’ennesima volta la sicurezza che ho del mio sentimento e la volontà che ho di sposarla“.

Ste si è difeso da Claudia dicendo che in realtà quella ad essere cambiata è lei, la vede meno propositiva e più distaccata rispetto al passato. Da qui l’idea di partecipare al reality, anche per capire cosa succede e come risolvere i vari problemi.

Riuscirà la coppia a trovare il suo lieto fine proprio a Temptation Island? A seguire conosciamo tutti gli altri protagonisti.

Le coppie di Temptation Island 2021

Il 30 giugno prende il via a nuova edizione di Temptation Island 2021. Alla conduzione ritroveremo ancora un a volta Filippo Bisciglia, pronto a bissare lo strepitoso successo delle stagioni passate.

Esattamente come avvenuto per la precedente edizione i protagonisti dovranno rispettare tutte le norme anti-Covid. Ma chi sono tutte le coppie che prenderanno parte al programma quest’anno? Ecco di seguito l’elenco completo:



Claudia Venturini e Stefano Socionovo

Valentina Nulli Agusti e Tommaso Eletti

Manuela Carriero e Stefano Sirena

Jessica Mascheroni e Alessandro Autera

Natascia Zagato e Alessio Tanoni

Floriana e Federico Rasa

Quali delle coppie riusciranno a superare il viaggio dei sentimenti? Qualcuno di loro cadrà in tentazione? Staremo a vedere cosa succederà durante il loro percorso…

Il percorso di Claudia e Ste a Temptation Island 2021

Scopriamo insieme il percorso della coppia formata da Claudia e Ste di Temptation Island 2021. Ecco quanto accaduto nel corso delle varie puntate.

1° puntata: Arrivata nel villaggio di Temptation Island, Claudia in un video ha spiegato le sue paure prima del matrimonio con Ste. Ha anche confessato cose mai dette su di lui. La Venturini che ha poi parlato con Luke, uno dei tentatori, si è molto avvicinata al ragazzo, facendo innervosire Ste. Ma non è finita. Anche Claudia ha visto una clip su Stefano. Lui parlava dei problemi di coppia con una delle single. Dopo il falò lei si è sfogata.

2° puntata: A sorpresa Claudia come si apprende dal promo, chiederà il falò di confronto immediato. Come reagirà lui? Accetterà di incontrarla? (IN AGGIORNAMENTO)

